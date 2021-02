Material no apto para sensibles.

La salud de Carmen Barbieri está afectada por un cuadro de neumonía agravado por ser paciente activa de coronavirus. La vedette y capocómica aún no ha podido recuperarse del virus de la pandemia y ha empeorado en los últimos días, razón por la cual los médicos decidieron llevarla a un coma farmacológico o inducido. Al aire de Secretos verdaderos, Sandra Domínguez (la mejor amiga de la "Leona") reveló cuáles fueron las últimas palabras de la famosa antes de ser sometida a su actual estado.

"Yo hablé con ella de manera directa por un teléfono directo por el que pocos tenemos acceso. Ella pidió que yo la llamara y la escuché guerrera, con el ánimo de lucha. Incluso me dijo ‘Sandra, si no mejoro me van a entubar’. Ahí yo me puse mal y me dijo ‘no, es para sanar’”, explicó esta persona, quien se encuentra entre los afectos más cercanos de la madre de Federico Bal.

En tanto, Sandra Domínguez agregó: "Ella fue bien predispuesta como un camino para sanarse esto de que la entuben, pero no deja de ser temeroso para todos los que la amamos. La última vez que hablé fue el viernes a las siete. Ella ya estaba en terapia y me dio directivas sobre algunas cosas. Me hizo hasta reír porque las salidas que tenía no las perdía”.

“Me explicó que en terapia tenía unos tubos que le entraban en las fosas nasales y con muchas conexiones. Es más, me atrevo a decir esto sin el permiso de Federico porque ella me dijo ‘si tenés que salir, salí y contá la verdad, contá cómo estoy’. Es lo que estoy haciendo”, agregó la amiga de Carmen Barbieri. Cabe destacar que la comediante presentó, en las últimas horas, una leve mejoría y no evidencia fiebre.

Cómo está Carmen Barbieri en la clínica donde se lleva adelante su recuperación

Con su humor característico y echándole buenas vibras a la situación, Carmen Barbieri no perdió su esencia más allá de estar atravesando un panorama adverso. Así fue que Sandra Domínguez lo relató al aire de América TV, donde dejó en claro que su amiga seguirá luchando por salir del estado por el cual preocupó a sus seres queridos y a todo el mundo del espectáculo.

“Tenía muchas conexiones en su cuerpo y los doctores iban y le preguntaban cuánto pesaba, qué altura tenía. Incluso me hizo reír porque me decía ‘me preguntaban mal esas cosas como si fuera gorda’. Esas cosas que ella tiene de que te sale en un mal momento con algo gracioso’. Por suerte la pude escuchar y después me dijo ‘volvé a llamarme a la noche’. Y ya cuando la volví a llamar más tarde y en el tercer ‘ring’ no me atendió”, sentenció la entrevistada.