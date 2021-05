La palabra de Cecilia Bolocco tras la muerte de Carlos Menem.

Luego del fallecimiento del ex presidente Carlos Menem, su ex esposa y madre de su hijo Máximo decidió romper el silencio. Sí, Cecilia Bolocco habló en De tú a tú, programa emitido en Chile, y expresó sus pensamientos tras el deceso de quien fue su marido a comienzos de la década de los años 2000.

"Cuando supe que lo habían conectado para extenderle su vida, me dio mucha pena. Nosotros no teníamos acceso a él. Hasta las últimas veces que conversamos con él fue siempre muy tierno y muy cariñoso. Encontrar quiénes son los culpables no me interesa, no quiero saberlo. Yo solo sé finalmente la realidad, lo que sucedió. Y lo que sucedió fue no poder compartir con él los últimos años como nos hubiera gustado, principalmente que Máximo compartiera con él", comenzó diciendo Bolocco.

Por su parte, y aludiendo al estado en que se encontró en sus últimos días, Bolocco opinó sobre Menem: "Para mí el hecho de que partiera finalmente fue un alivio porque me dio mucha pena cuando me enteré que lo habían conectado. Era el momento de partir naturalmente. Cuando me enteré que murió el 14 de febrero -mirá la fecha-, el día del amor... Carlos era un hombre amoroso".

Según Bolocco, Menem no era un hombre para formar una familia: "Me equivoqué"

La reconocida chilena se refirió con estas palabras a su intento de formar una familia junto a Carlos Menem: "Él no era un hombre para formar familia. Yo me equivoqué. Yo elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política y no es que no me hubiese amado. Yo sí sé que me amo, pero no tenía las habilidades para construir una familia".

"A Máximo le tocó un proceso muy complejo porque el papá se abandonó a la vida hace mucho tiempo. Y eran otros quienes tomaban decisiones por él. Ese año 2018 él vio la realidad, tuvo un encuentro con el círculo con Carlos, y no le permitieron estar a solas con él. Pero él vio lo que pasaba y entendió. Después pudo tener ese espacio para descargarse y decirle. Yo creo que él termino entendiendo", aseguró, sobre el vínculo que Carlos tuvo con su hijo Máximo.

Sobre los recuerdos que Bolocco le cuenta a su hijo Máximo sobre su padre Carlos Menem, la entrevistada reconoció: "Yo le iba contando cómo su papá lo esperó. Cómo lloró cuando nos falló el primer tratamiento, la angustia que vivió. La emoción que sintió cuando supo que lo estábamos esperando".