Carla Peterson sorprendió al revelar la faceta oculta del senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau. La actriz contó qué cosas hace su esposo durante el aislamiento y algunas llamaron sumamente la atención.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Peterson reconoció que Lousteau es muy prolijo y ordenado, pero también mostró un lado del político que no es tan conocido: parece que Lousteau sabe hacer trucos de magia y también arreglar relojes.

Pero no solo eso, sino que Peterson continuó contando cosas en las que el senador nacional se destaca y reveló que le gusta lavar los platos porque "se relaja".

"A Martín le gusta lavar los platos porque se relaja un poco. Entonces yo le dejo el espacio con mi amiga la bacha", admitió la actriz. El periodista Juan Etchegoyen le preguntó si era cierto que al comienzo de su relación le había aclarado que ella no lavaba platos. Y Peterson lo confirmó.

"Cuando empezamos a salir le dije que no lavaba los platos. A mi no me gusta lavar los platos, me gusta limpiar, ordenar. Después de todas las horas de cocina y comer todo tan rápido, ya está. Cociné, comimos, ahora no quiero lavar", contó la actriz.

La crisis en la ficción

En otra parte de la entrevista, Carla Peterson se refirió a la crisis que está pasando la industria audiovisual en Argentina debido a la pandemia del coronavirus.

"Sería interesante que los canales de aire no den series de afuera. Hacer el esfuerzo, sería una manera de ayudar", pidió la actriz y señaló que "hay miles de programas que si los repitieran, la gente los vería felices".

También habló sobre la complicada situación de Polka, la productora creada por Adrián Suar que está a punto de cerrar sus puertas: "Es re triste. Además de lo que pasa Polka y de la gente que no está cobrando su sueldo, tengo muchos amigos y mucho cariño por todos ellos. Debe ser muy difícil para Adrián este momento porque lo conocemos, trabajamos con él, sabemos lo que el puso, a todos nos dio oportunidades".