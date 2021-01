Carina Zampini confesó que tuvo un romance con un excompañero

Carina Zampini se sinceró en Los ángeles de la mañana y abrió su corazón sobre muchos temas de su vida, en los que no solo hizo un repaso de su carrera, sus comienzos y esta nueva etapa como conductora, sino que también se animó a hablar de temas del afecto.

“Nunca salí con un compañero, sólo con un camarógrafo que ya no era compañero”, contó Carina Zampini, invitada de este martes en “LAM”, quien además explicó que pensó en tener otro hijo con el papá de Manuel, pero no se dio el momento y en broma dijo “tiempo para el sexo siempre se hace”.

Carina desmintió el mito de que Alejandro Romay la descubrió en un supermercado de Haedo, donde vive. “Es verdad que yo trabajaba en un supermercado, pero yo empecé en el canal porque hice un casting para el 9, lo otro lo inventó Mirtha Legrand”.

Como bien dijeron en el programa y lo ratificó en el piso Angela Leiva, cuando Carina conduce quieren que actúe y viceversa, pero por estos días le va muy bien al frente de “El gran premio de la cocina”. “Cuando fui mamá le encontré el gusto a la cocina” dijo Zampini, “quería hacerle las tortas de cumpleaños a mi hijo”.

Entre muchos temas, la conductora contó que nunca le importó mucho el dinero y explicó cómo mantuvo su vida al margen de los medios. “Fui dándome cuenta de que el hecho de mantener mi pequeño universo, que es lo más importante que yo tengo, si tengo cuidado ese pequeño universo, siento que tengo la cabeza bien puesta, me apasiona lo que hago, pero no me gusta sentir que estoy en el abismo”.

“No salgo con Fede (Seeber) y no sé de dónde salió eso“, afirmó Zampíni. “Ya me engancharon con Juan (Marconi), con Christian (Petersen), pero nosotros jugamos porque nos divertimos”.