Increíble declaraciones de Caramelito sobre cuándo la dieron por muerta

La modelo abrió su corazón en A La Tarde y conmocionó al público con un acontecimiento de su pasado que muy pocos conocían.

A través de unas recientes declaraciones que dio en televisión, la ex animadora de programas infantiles, Cecilia “Caramelito” Carrizo, se expresó sobre un impensado momento que vivió hace algunos años, cuando algunos medios la declararon fallecida. Los dichos de la celebridad se dieron porque en el ciclo A La Tarde, donde trabaja como panelista, se habían referido a la fake news que se viralizó sobre la supuesta muerte de MIrtha Legrand.

Una de las periodistas del panel informó que el malentendido sobre la madre de Marcela Tinayre se desencadenó como consecuencia de una publicación de una cuenta espejo de El Canciller que no está verificada. “En base a lo que dice Diana, quiero sumar que a mí me pasó lo mismo un 8 de diciembre de hace como seis años. Dijeron que yo me había muerto y lo hizo una cuenta falsa de Clarín”, reveló la estrella de América TV y continuó: “No era el verdadero diario”.

Ante la inesperada declaración de Carrizo, la conductora Karina Mazzocco le preguntó cómo vivió aquel momento. “Era el cumpleaños de mi hijo, que nació un 8 de diciembre. Y me enteré porque me empezaron a llegar mensajes y todo el mundo me decía cosas hermosas. Les juro, me ponían: ‘Ay, qué suerte que estás, no sabés cuánto te quiero’”, expresó entre risas la modelo. Luego, volvió a aclarar que no se trató de la página oficial de Clarín, sino de una cuenta falsa.

Luego, Débora D’Amato se sumó al debate y añadió un criterio periodístico que cree conveniente para dar ese tipo de noticias: “Hace poco, en La Nación, dieron por muerto a Lole Reutemann y todavía no había fallecido. Yo creo que ante cosas tan espantosas como la muerte de alguien, hay que esperar a que la familia publique en redes o lo corrobore. En esos casos no existe la primicia”.

“Hacer lo posible para salir adelante”

En una reciente entrevista, Caramelito se sinceró sobre el estado de su hermano, que fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica. “Yo soy la hermana de un paciente. Es realmente muy difícil para mí hablar en términos médicos y de la enfermedad en sí, pero sabemos que por el momento no tiene cura. En cada paciente, cuando te dan un diagnóstico así, lo primero que se te cruza es tratar de hacer lo posible para salir adelante”, expresó la panelista de TV y siguió: “Él intenta estar lo mejor posible, fortaleciéndose como persona. Siente que está poniendo todo de sí. Cada día que me despierto le pido al universo que aparezca la cura”.