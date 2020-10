Hay una nueva baja en el Cantando 2020. Lucas Spadafora, el compañero de pista de Lola Latorre, dio positivo de coronavirus después de hacerse el hisopado cuatro veces.

El instagramer y participante del Cantando 2020 contó a través de sus historias de Instagram que contrajo el virus, habló de los síntomas que tiene y resaltó que la parte más difícil "ya pasó".

"Bueno gente, después de 4 hisopados y análisis de sangre, di covid positivo", arrancó diciendo y agregó: : "La realidad es que ya me venía sintiendo medio mal, por eso no estuve apareciendo. El lunes aparecí para decir que no tenía covid, y bueno... la cag**. ¡Para qué lo dije!".

Sobre sus síntomas, reveló: "Lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte, me siento mejor. Lo único es que estoy sin olfato y sin gusto, totalmente nulo. Se me fue la fiebre y el resfriado".

En otra historia, Spadafora se mostró bailando la canción del reggaetonero puertorriqueño Ufell, cuya letra dice: "No te me acerques si te sientes mal O estas caliente, con moco y fiebre. Coronavirue, coronavirue".

La noticia sobre el positivo de Lucas Spadafora se dio a conocer días después del resultado de Lola Latorre, quien también se contagió de COVID-19 y tuvo que dejar de ir al Cantando. El 18 de octubre, Lola Latorre contó en sus historias de Instagram: "Di positivo. Gracias a todos por los mensajes. Estoy súper bien, mínimo dolores pero nada más. Los quiero",

Su madre, Yanina Latorre, dijo que Lola estaba angustiada por el resultado. "Ella tuvo dos días de síntomas, nada tremendo, cansancio y algunos dolores. Ahora tiene tos seca"