Lola Latorre renunció al Cantando 2020 después de haber sido suspendida por ser acusada de ir a una fiesta clandestina. La hija de Yanina Latorre decidió no volver más al certamen de canto de El Trece después de tener un cruce con Nacha Guevara, en el que la reconocida artista la trató de ser "un caso perdido" y no hizo una devolución de su performance. La situación fue sumamente incómoda para Lola, aunque reconoció que fue simplemente la gota que rebalsó el vaso.

Latorre reveló que se sentía incomoda y angustiada desde hace tiempo. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), Lola dijo que todo comenzó a estar de mal en peor desde que hizo un comentario en alusión a los supuestos temblores de Nacha, motivo por el cual fue duramente repudiada. “Es que no fue solamente por un jurado o un comentario sino que desde que pasó todo lo del comentario que hice de Nacha llegaba y había una mala vibra”, admitió la ex participante del Cantando.

“Y la empecé a pasar mal. Me iba a casa angustiada, llorando, no disfrutaba. Entonces dijo ‘ya está, ¿por qué voy a seguir en un lugar donde la pasaba mal cada que vez me iba a mi casa?’. Hay un límite. Eso fue lo que me pasó”, cerró diciendo Lola sobre los motivos que la llevaron a renunciar.

Por su lado, Guevara explicó que ella quiso decir que lo que estaba perdido era su vínculo con Lola, pero la hija de Yanina y Diego Latorre dijo que no creía en sus justificaciones: “Vi su explicación pero sé que en el momento en el que me lo dijo no se refería a nuestra relación sino a mí. Fue muy clara, me lo dijo a mí puntualmente. Me pareció una falta de respeto, más cuando no me conoce. Entonces, ya está, puse un límite porque no aguantaba más. Fue la gota que rebalsó el vaso”.

La despedida de Lola Latorre del Cantando

Lola Latorre renunció al Cantando 2020 tras una seguidilla de enfrentamientos con Nacha Guevara. La hija de Yanina Latorre decidió abandonar el certamen, pero no fue a despedirse al estudio sino que mandó un video y se fue a cenar con sus amigas. En el video, Latorre lanza un claro palito para Nacha y dice que quiere terminar "con la falta de respeto".

En la gala de este viernes, Ángel de Brito confirmó que Lola ya no estaría más en el Cantando y pasó a mostrar el video. "Hola, ¿cómo están? Después de hablar con mis compañeros y equipo, decidí esto. No voy a estar más en el programa, no voy a estar más en el Cantando. Quiero ponerle un límite a la falta de respeto. Gracias por darme la oportunidad. Los voy a extrañar. Los amo, los quiero”, expresó Lola, dejando en claro que su decisión fue tras su enfrentamiento con Nacha.