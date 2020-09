Repudiable frase de Gladys "La Bomba" Tucumana.

Gladys "La Bomba" Tucumana lanzó un repudiable comentario xenófobo que quedó capturado en una cámara oculta que le hicieron y emitieron en televisión. En ella la cantante se quejó de su vestuario en el "Cantando 2020" lanzando una fulminante sentencia que le causó críticas en redes sociales: "Esta ropa es de una villera boliviana".

Al parecer, Gladys está teniendo problemas con Lana, la vestuarista de "Showmatch", desde hace mucho tiempo. Y en la gala pasada lo dejó bien en claro con nuevas quejas sobre la ropa que le dan para que salga a las galas. En una cámara oculta que le hicieron desde el magazine "Los ángeles de la mañana" (El Trece) puede oirse como emite una frase discriminadora en pleno descargo.

"Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura?", arrancó su descargo indignado. Y siguió: "O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Relaburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo". Sin advertir que estaba siendo grabada, sentenció: "no puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana".

De su lado, Lana expresó su frustración con la participante inconformista: "Es frustrante, hay un grupo enorme de personas mostrándole cosas y nada le gusta. No sabemos ya por dónde entrarle".