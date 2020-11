Karina La Princesita está teniendo un 2020 muy movido. Desde que se sumó al Cantando 2020, programa emitido por El Trece, vivió diferentes situaciones debido a la exposición que tiene el certamen. Y una de las preguntas que muchos televidentes se hicieron fue por qué la famosa cantante tiene los ojos rojos cada vez que las cámaras la enfocan. La respuesta por parte de la artista no tardó en llegar, ya que por medio de una publicación lo reveló.

La ex pareja del Polaco, quien se encuentra participando de MasterChef Celebrity por Telefe, viene trabajando muchísimo en las últimas semanas. Es que hace tan solo unos días también se sumó a programa Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel de Brito, quien dejó en claro que Nacha Guevara y Moria Casán "están celosas" de Karina.

En las redes sociales, y debido a que muchas veces se la ve con los ojos rojos, diferentes usuarios habían acusado a La Princesita de estar consumiendo drogas o de tener coronavirus. Por lo tanto, decidió subir una publicación en una historia de Instagram, donde escribió: "Todos preguntando por qué los ojos rojos. No fumo, solo no estoy descansando bien. Pero estoy muy bien".



Por otra parte, y en una entrevista que le ofreció a revista Gente, Karina sostuvo que jamás ingirió drogas, aunque reconoció que le ofrecieron en varias oportunidades: "Sí, me han ofrecido drogas. Me han ofrecido de todo. Y nunca me costó decir que no. Mamá tuvo mucho que ver con eso. A mí me protegió la libertad con la que me educó. Y la información, el diálogo rico y fluido que siempre mantuvimos. Si hay información y libertad, hay conciencia de las consecuencias de cualquier mala elección. Estoy convencida de que cuanto menos libertad se le da a un hijo, más esperará romper las reglas".

Finalmente, y consultada sobre la posibilidad de volver a ser madre, señaló: "¿Si podría tener un hijo sola? Claro que sí. Es por eso que no espero la llegada de ninguna pareja. Nunca me detuve a pensar en métodos, pero varias veces fantaseé con la idea de la adopción. Sólo apunto a mi voluntad y al momento de la vida en que me encuentre cuando tome la decisión".