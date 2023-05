Johnny Depp regresa a la fama con película que inaugura Cannes

Johnny Depp volvió a sus épocas de celebridad el martes, cuando firmó autógrafos y se tomó fotos con sus fans antes del estreno de la película de apertura del Festival de Cine de Cannes "Jeanne du Barry", que marca el primer papel importante del actor desde un juicio por difamación.

En la Riviera Francesa se vio a los fans enarbolando carteles en los que se leía "Felicidades, Johnny" y "Lo sentimos" con un corazón.

El festival hizo honor a su glamurosa reputación con un desfile de estrellas, entre ellas Mads Mikkelsen, una Helen Mirren de pelo azul y Uma Thurman, que desfilaron por la alfombra roja.

Michael Douglas, acompañado por su esposa, Catherine Zeta-Jones, y la hija de ambos, no se detuvo a firmar autógrafos mientras se dirigía al Gran Teatro Lumiere, donde el actor de 78 años recibió una Palma de Oro honorífica.

Catherine Deneuve, icono del cine francés de 79 años, que adorna el cartel del festival de este año, también fue invitada a subir al escenario para hablar con los invitados.

Depp interpreta al rey Luis XV en "Jeanne du Barry", dirigida y protagonizada por la actriz y directora francesa Maïwenn Le Besco, conocida como Maïwenn, en el papel de la cortesana francesa Madame du Barry, que ascendió en la escala social de Versalles hasta convertirse en la favorita del rey.

La película en francés, que aún no tiene fecha de estreno para Norteamérica, marca el inicio de un regreso para el actor de "Piratas del Caribe", que ha hecho pocas apariciones en cine o televisión desde que concluyó su juicio en junio de 2022.

Depp obtuvo una victoria casi total de un jurado estadounidense en su lucha por difamación con su ex esposa y actriz Amber Heard, al concederle los jurados más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios.

Menos de dos años antes, Depp había perdido una demanda por difamación en Gran Bretaña contra el tabloide Sun, que le llamaba "maltratador de mujeres". Poco después, Depp fue retirado de la franquicia cinematográfica "Fantastic Beasts", un spinoff de "Harry Potter".

El director del festival, Thierry Fremaux, dijo el lunes que desconocía la imagen de Depp en Estados Unidos y que, dado que no se le había prohibido actuar, no había razón para no incluir la película.

(Reportaje de Miranda Murray; Editado en español por Juana Casas)