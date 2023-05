Johnny Depp en su regreso a Cannes: No me fui a ninguna parte

Johnny Depp ha rechazado las insinuaciones de que estaba haciendo un regreso con la película de apertura del Festival de Cine de Cannes "Jeanne du Barry" después de un juicio por difamación de alto perfil hace un año, aunque admitió que algunos habían "dejado de llamar" en ese momento.

"Sigo preguntándome por la palabra regreso, porque no me fui a ninguna parte", dijo Depp tras llegar 45 minutos más tarde de lo previsto a la rueda de prensa de la película el miércoles.

"Sí, quizá algunos dejaron de llamar por el miedo que tuvieran en ese momento, pero no, no me fui a ninguna parte".

"Jeanne du Barry", en la que Depp interpreta al rey Luis XV, recibió una ovación de siete minutos en el lujoso Grand Théâtre Lumière, donde se estrenó el martes por la noche.

La película, de la actriz y directora francesa Maïwenn Le Besco, conocida como Maïwenn, narra la vida de la cortesana francesa Madame du Barry, que ascendió en la escala social de Versalles hasta convertirse en la favorita del rey.

Maïwenn dijo que eligió a Depp, que habla francés en la película, porque iba a abrazar y besar a quien interpretara el papel y quería sentir una gran simpatía por el actor.

"Realmente me enamoré de él en este papel", dijo.

El año pasado, un jurado estadounidense concedió a Depp una victoria casi total en su publicitado juicio por difamación contra su exesposa, la actriz Amber Heard, y le concedió más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios.

Menos de dos años antes, Depp perdió una demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide Sun, que le llamó "maltratador de mujeres". Poco después, Depp fue apartado de la franquicia cinematográfica "Fantastic Beasts", derivada de "Harry Potter".

Depp dijo el miércoles que se sintió boicoteado después de que se le pidiera renunciar a la película por algunas "vocales y consonantes que flotaban en el aire" y describió la cobertura de los medios sobre él durante los juicios como "ficción fantástica y horriblemente escrita."

"¿Me siento boicoteado ahora? No, en absoluto, no me siento boicoteado porque no pienso en ello, no pienso en Hollywood", dijo.

Con información de Reuters