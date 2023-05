El western gay de Almodóvar atrae a una multitud en Cannes, incluso sin Pedro Pascal

Una multitud de personas deseosas por ver "Strange Way of Life" de Pedro Almodóvar, un western de 31 minutos protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal como una pareja de amantes, quedó desilusionada el miércoles tras esperar en vano por más de una hora bajo la lluvia en el Festival de Cine de Cannes.

La película inspirada en "Brokeback Mountain" (Secreto en la Montaña) de Ang Lee se presentó en una proyección especial en presencia del elenco, con la excepción de la estrella de "The Mandalorian" Pascal, quien estaría filmando una secuela del drama histórico "Gladiador" de Ridley Scott.

"Strange Way of Life", que se basa en gran medida en los filmes de Clint Eastwood, narra la historia de dos viejos amigos -el comisario Jake, interpretado por Hawke, y el ranchero Silva, por Pascal- que se reencuentran después de 25 años.

La crítica reaccionó calurosamente a la película, por considerar que fue fiel al género al mismo tiempo que sumó aspectos novedosos, lo que parece elevar las chances de que Almodóvar la expanda a un largometraje.

"Hay una narración muy sólida y antigua aquí y 'Strange Way of Life' se siente bastante antigua a su manera", escribió el periódico The Guardian, que le otorgó cuatro de cinco estrellas.

La cinta se estrenará a finales de este año y es distribuida por Sony Pictures Classics, según Variety.

Con información de Reuters