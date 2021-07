Tras la emotiva dedicatoria de Tinelli, Soledad Aquino respondió con un mensaje esperanzador

La ex esposa de Marcelo Tinelli se pronunció a través de las redes de una de sus hijas y reveló que tiene esperanza de que pronto saldrá adelante.

En medio del mal momento de salud que atraviesa, la ex esposa de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, quiso pronunciarse ante tanto amor recibido por el público. Candelaria, la hija menor del matrimonio del conductor oriundo de Bolívar con Aquino, compartió un conmovedor posteo en una de sus historias de Instagram, donde reveló que su madre le pidió que le haga saber a todos que ella se encuentra bien.

“Acá mi hermosa madre me pide que por favor les agradezca a todos por sus mensajes, por sus rezos, por todo lo que hacen por ella. Me dice que les cuente que está bien y va a estar mejor. No ve la hora de irse. La amo”, escribió la celebridad de redes y cumplió con el deseo de Soledad, quien se sometió a un trasplante de hígado por cirrosis.

Por su parte, Tinelli le dedicó sentidas palabras a su ex esposa en una de las emisiones de su programa. “Estamos todos juntos siempre, más allá de las separaciones amorosas. Sole es una guerrera. Quiero agradecer a todos los médicos que hacen un trabajo maravilloso desde el momento en el que fue operada y antes también”, expresó el locutor y continuó: “Quiero decirle que no pierda la fe ni la esperanza, es una luchadora de la vida desde siempre que ha compartido hermosos momentos conmigo y los sigue compartiendo hasta el día de hoy. Les mando besos a mis hijas también, que sé que la están luchando junto a su mamá. Y todos juntos, siempre. Más allá de separaciones en la vida amorosa, hay una separación de padres que nunca existe, porque los padres van a estar unidos siempre”.

Micaela, la mayor de las hijas de Tinelli, quien no tiene tanta exposición como su hermana, también se pronunció en sus redes y dejó en claro que acompaña a su madre tanto como Candelaria. “Vamos, má. Sos una guerrera”, escribió la joven sobre una foto en la que se veía a su hermana abrazada a su madre, en una cama de hospital.

Desesperado pedido

Hace algunos días, Candelaria fue noticia tras haber hecho una publicación en la que pidió a todos sus seguidores de redes que incluyan a su madre en sus oraciones, debido al difícil momento que atravesaba. “Prendan una vela, recemos, todo sirve en este momento. Cadenas de oración. Todo todo todo lo necesita para seguir luchando. Dale mamá que vas a estar bien. Si pudiese darle mi energía, mi salud, mis órganos, mi sangre, juro que lo haría. Merecés ser muy feliz mamá”, escribió la celebridad.