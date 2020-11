Candelaria Tinelli y Coti Sorokin están en boca de las redes sociales. La hija del reconocido conductor Marcelo Tinelli publicó, a través de su cuenta de Instagram, una foto junto al famoso cantante con un gran elogio: "Que estés tan sólo con lo buenx que estás". La imagen despertó la curiosidad de miles de personas, que rápidamente comenzaron a sospechar lo que se venía rumoreando: ambos están viviendo un romance y confirmaron la pareja.

En la foto, Cande Tinelli se toma la cara; mientras que Coti se agarra la cabeza y luce un cigarrillo en la boca. A ambos se los puede ver disfrutando de un postre en un restaurante al que fueron a comer. Pese al revuelo que se generó en torno a la publicación, todavía no hubo testimonios por parte de los protagonistas. Como respuesta, el cantante reaccionó con diferentes corazones.

Lo curioso es que la frase con la que la hija de Marcelo Tinelli decidió dar a conocer la relación fue, justamente, una que el el artista lanzó en 2015. Se trata del hit "50 horas", uno de los mayores éxitos que realizó el rosarino. Además, otros de sus grandes temas son "Nada fue un error", "Antes que ver el sol" y "Otra vez".

¿El resultado de la noticia? Fue completamente inesperado para los internautas de las redes sociales, ya que terminaron reaccionando con varios comentarios haciendo referencia a la diferencia de edad entre Cande Tinelli (30) y Coti Sorokin (47). El hombre le lleva nada menos que 17 años y varios usuarios lo dejaron bien en claro con algunos memes.

