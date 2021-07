El desgarrador mensaje de Cande Tinelli por la salud de su madre: "Lo que menos quiero"

Candelaria Tinelli habló sobre la salud de su madre y cómo la pandemia del coronavirus afectó su salud mental.

Desde hace tres meses, la madre de la cantante Candelaria Tinelli, Soledad Aquino, se encuentra en un delicado estado de salud tras haber sido operada para un trasplante de hígado. Esta semana, Cande compartió un texto en su cuenta de Instagram para descargarse y contarles a sus seguidores por todo lo que está pasando, no sólo con respecto a esto, sino con su salud mental en general.

“¿En qué momento de mi vida me volví así? Así de insegura, así de triste, así de solitaria, de confundida...así de rota. Cada persona tiene derecho de crecer segura, confiada y con metas plasmadas, pero yo siento que la vida para mí sólo va de mal en peor. Que salgo de una para ya estar en otra”, comenzó. “¿En qué momento la vida se volvió en mi contra? ¿En qué momento la vida me dio la espalda, dejándome en soledad y con el corazón hecho pedazos? ¿En qué momento de mi niñez comencé a ser así?”.

Después, agregó: “Yo sé que ya no soy la misma niñita a la que todos podían herir fácilmente, pero yo siento que me estoy ahogando en la soledad, en la tristeza y en la falta de seguridad. Me estoy preguntando en qué momento dejé de sonreír tan a menudo, en qué momento dejé de ser tan alegre y explosiva. Ojalá pudiera ser menos fría con la gente que amo y empezar a serlo con la gente que se lo merece”.

Después de haber notado la preocupación de su público, aclaró que el texto no fue escrito por ella, pero que lo publicó porque se siente identificada con algunas partes de él. “Pero no se asusten. Hay mucha gente que me está escribiendo preocupada”, sentenció la hija de Tinelli. Sobre su madre, declaró: “No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada desde hace tres meses. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa, las ganas de sociabilizar, todo”. Por último, agregó que la pandemia influyó mucho en su estado mental. “Obviamente que me cuido extremamente porque lo que menos quiero es contagiarla a mamá de Covid”.

La defensa de Cande Tinelli a Chano

Mientras tanto, el exvocalista de Tan Biónica, Santiago Moreno Charpentier, más conocido como “Chano”, se encuentra en terapia intensiva en el sanatorio Otamendi tras haber sido disparado por un policía en el estómago, quien según el informe policial, lo lastimó a modo de defensa propia. El hecho ocurrió en su hogar, en Exaltación de la Cruz, después de haber sufrido un brote psicótico causado por un consumo excesivo de sustancias.

En las redes sociales, varios internautas y figuras públicas le manifestaron su apoyo y reflexionaron acerca de qué lugar se le da en la sociedad a la salud mental. Cande Tinelli, quien en varias ocasiones se abrió al respecto para concientizar a su público sobre este tema contando sus vivencias personales, filmó un video para pedir respeto hacia “Chano”.

“Hola amores, me estoy yendo a dormir. Quería aclarar antes de todo que no consumo ningún tipo de droga, salvo lo recetado por mi psiquiatra. Ni porro, ni merca, ni nada. Segundo, no me parecen divertidos los chistes que hacen con Chano, no me causan ningún tipo de gracia los chistes y memes que hacen”, empezó.

“Fue muy grave lo que sucedió, así que les agradezco si pueden tener un poco de respeto y controlar lo que dicen, sino voy a empezar a bloquear o a desactivar los comentarios porque no me causan ni un poco de gracia”, prosiguió, y aseguró que las personas que hacen estos comentarios “claramente no tuvieron de cerca la situación de tener a un familiar en terapia intensiva al borde de morirse”. “El día que les pase, ojalá no les pase porque no le deseo el mal a nadie, van a poder entenderlo. Esos chistes no son para nada graciosos”.