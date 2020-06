Las señales opositoras por excelencia no están pasando un buen momento. Las bajas mediciones de rating y diferentes internas entre periodistas del Grupo Clarín hicieron que tanto Canal 13 como TN estén padeciendo un pasar esquivo. Sin embargo, podría haber algo peor: que su mayor exponente de la grilla y el mentor de las ficciones se muden a otro canal de aire. Y ese mismo sería la TV Pública. Dicho esto, ¿Marcelo Tinelli y Adrián Suar darán la sorpresa del año?

La información fue brindada por Luis Ventura, periodista y panelista del programa Fantino a la tarde. Luego de iniciado el programa y manifestado el editorial del conductor, el experto en espectáculos vaticinó: "Lo que viene es un movimiento sísmico con el futuro inmediato televisivo de Marcelo Tinelli".

"¿Lo de Leuco anoche fue por que sí? Ayer lo paseó", agregó Fantino, haciendo alusión a las duras palabras de Alfredo Leuco en TN. Allí, el cordobés tildó al oriundo de Bolivar de "oportunista" y que milita "para la facturación". Y en este sentido, Luis Ventura explicó el por qué de estos dichos.

"Lo de Leuco llama la atención por si no es un mensaje para que Marcelo Tinelli tome la decisión de irse del grupo", comenzó diciendo el ex panelista de Intrusos. Y allí explicó: "Tinelli siente que le pega la página 2 de Clarín, Borenztein, después Carlos Guajardo como corresponsal del diario Clarín desde Esquel, luego tomó la información Gonzalo Abascal e hizo una línea editorial. Después vino Lanata que estaba estrenando y le pegó un garrotazo en la cabeza. Ahora viene Leuco y le pega otro. ¿Vos qué decís? En lugar de mirar a Lanata mira a Paula Chaves en otro canal. La devolución es 'Clarín miente', si aquí no me quieren me voy".

Acto seguido, Ventura dejó entrever que Adrián Suar podría seguir el mismo camino que Tinelli en caso de que el último decidiera marcharse: "A lo mejor le va a traer un problema a Rosario Lufrano, a la TV Pública, hoy el 7 no tiene ficción y están metiendo mucha lata. Tinelli si quiere mojarle la oreja a Clarín y a Magnetto, te vas a la TV Pública. ¿Y con Tinelli se va alguien más? Pregunto. ¿Con quién fueron a ver a Ginés García? Con Adrián Suar. Si no hay respeto podría ser".