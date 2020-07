“Hola, qué tal. ¿Cómo te va? Antes que nada, creo que estás embarazado, así que te felicito”. Estas fueron las palabras que un vecino de Belén Francese, entrevistado por Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana, eligió para sorprender al conductor con una noticia inesperada.

Al oírlo, el líder del ciclo matutino de Canal 13 quedó anonadado y su entrevistado prosiguió: “Me dijeron que tu señora estaba embarazada”. Allí fue cuando De Brito aseguró que esta persona (quien salió al aire ya que su vecina, Francese, dio positivo de COVID-19) se estaba equivocando de periodista: “Me parece que te informaron mal”.

“Por ahí es otro conductor, ¿de quién habla?”, sugirió Andrea Taboada, panelista del programa conducido por De Brito. Allí fue cuando el entrevistado, llamado Norberto, reconoció su error alegando que "le llegó la primicia equivocada".

Meses atrás, el periodista de 44 años habló sobre la chance de ser padre. Y, por cierto, la vio muy lejana. En diálogo con Siempre Show, manifestó lo siguiente: "¿Cómo me veo como papá? No lo llegué ni a pensar. Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo, y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo busco. Cada uno tiene su opción en su vida. Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un 'sí' determinante, ni un 'no' definitivo”.