Moria Casán sorprendió a propios y extraños. Es que al aire de Canal 13, la diva confesó una inesperada anécdota íntima que tiene que ver con su hidrolavadora. En tiempos de pandemia y de aislamiento social, ella dialogó con Ángel De Brito en 'Los Ángeles de la Mañana' desde su domicilio.

"Los recibo a ustedes con mucho gusto porque no hay nada más cómodo que estar en casa”, aseguró Moria, y allí fue cuando de Brito dio el pie para que ella contase esta situación: "Todavía no me mandaste tu foto con la hidrolavadora, que es un tema que me tiene preocupado. Me dijiste que estabas todo el día con la hidrolavadora".

Allí fue cuando Casán aseguró: “La hidrolavadora, que por supuesto me vino de regalo, de canje como todo lo que tengo, no canjeo la respiración porque no sé... pero es como un gran consolador. Además, como vibra, me siento una obrera. Me agarró un ataque de chongo y riego y lavo hasta el agua. Lavé mi camioneta y quedé extenuada".

Por otra parte, Moria analizó la polémica que se centró sobre Romina Malaspina, la nueva conductora de Canal 26, por las prendas que eligió para salir al aire: "Esta chica Malaspina logró que se hable de ella en un solo día. Igual no veo tele nuestra, no me da ni para el chisme".