Gustavo Guillén falleció en la noche del jueves 28 de mayo, luego de no soportar una operación que le hicieron para erradicar el cáncer de su cuerpo. Sin embargo, tras una larga lucha y problemas económicos que se detallaron en Nosotros a la Mañana, el programa del 'Pollo' Álvarez publicó audios en los que se puede escuchar al actor en sus últimos momentos con vida.

"Yo estoy mejor, ayer vino el médico y me hizo todo un chequeo completo, descubrió que tengo una faringitis, eso es lo que me estaba provocando la fiebre", manifestó Guillén, en diálogo con una amiga. A su vez, reconoció que debió realizarse el test de coronavirus, que finalmente resultó negativo.

"Hoy me tuve que hacer un hisopado y rezar que dé negativo; no tuve contacto con nada ni nadie, no me pude haber contagiado. Me lo hicieron rápido y tengo que esperar cuatro días, esto me retrasa la intervención de la operación pero confío plenamente en que va a dar negativo y que solo se trata de una faringitis. Me van a traer desde la farmacia amoxilina, y una vez que constatemos que eso de negativo, reprogramamos la operación. En estos cuatro días, por lo pronto, tiene que bajar la inflamación de esta faringitis", explicó en los audios quien supo ser reconocido por sus diferentes participaciones en diversas novelas de la televisión argentina.

"Quiero salir de este quilombo, no puedo más, estoy muy agotado y no me queda otra más que esperar. Esperemos que de negativo, tendría muy mala leche si de repente me da positivo, tener que esperar 14 o 20 días más para que pase eso y después operarme, sería tremendo", sentenció Gustavo Guillén, que hace tiempo se había alejado de los sets de grabación para pasar a integrar una banda de música.

En cuanto a sus problemas económicos, quien falleció en las últimas horas ya estaba pensando en estrategias para no ahondarse en una crisis financiera: "No te digo que estoy tan apretado ahora, pero llegado el momento recurriré a gente amiga que me pueda dar una mano. Podríamos sino ir con algún un vivo en Instagram pedir presupuesto para la misión, rescatamos un billete ahí, me vendría bárbaro".