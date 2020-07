Ángel De Brito es un conductor que no tiene filtros al momento de observar situaciones que no le parecen adecuadas. Y en este sentido, optó por una polémica forma de sugerirles a sus panelistas que hagan silencio para que él pueda explayarse sin complicaciones al aire. ¿Qué fue lo que hizo? Insultó a Yanina Latorre y Karina Iavícoli, dos de sus 'angelitas'.

Al aire de Los Ángeles de la Mañana, el periodista intentaba enviarles saludos a Graciela Alfano y Lourdes Sánchez cuando el inesperado momento ocurrió: "Acá estas dos bolud... siguen charlando solas como si nada". Yo estoy hablando y ustedes se ponen a charlar".

¿Por qué se generó este acontecimiento? En el programa emitido por Canal 13, el conductor y su panel recordaban qué era lo que estaban haciendo hace exactamente un año. A poco de haber cumplido 44 años, De Brito exclamó: “Este año no lo voy a computar, les voy avisando. Lo descuento. Hasta que no pueda festejar, no festejo los 44”.

Allí fue cuando Andrea Taboada exclamó: “¿El año pasado en dónde estabas? ¿En qué estabas? ¿Cómo festejamos?”. Ante esta pregunta, De Brito también optó por contestar sin filtros: “(Estaba) acá, bolu… ¿dónde iba a estar? Estábamos festejando acá. Estaba Graciela Alfano, Lourdes Sánchez. Después fuimos a comer. ¿Se acuerdan?”.