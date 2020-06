Comenzó con mediciones regulares, promediando los siete puntos de rating. Sin embargo, el nuevo programa de Mariana Fabbiani va de mal en peor: con un formato que aburre a muchísimos televidentes, Mamushka sigue registrando marcas negativas: en la emisión del martes 9 de junio dejó apenas 4.4 unidades y quedó muy relegado de sus competidores.

De hecho, las novelas turcas de Telefé (Alas rotas y Elif) logran el doble de televidentes que la nueva apuesta de Canal 13. Es por esta situación que desde la cúpula del medio televisivo tomaron una drástica decisión. No tuvieron mucha paciencia con la conductora, quien a partir de este viernes tendrá media hora menos al aire.

Así las cosas, y si bien en un principio (el programa comenzó el 1 de junio) las emisiones salían de 18:30 a 20 horas, desde este 12/6 podrán observarse a partir de las 19. Esta no es la única directiva que se determinó en la mesa chica de Canal 13: en caso de continuar con bajo rating, el programa de Fabbiani pasará al fin de semana.

No están contemplados cambios en este nuevo programa. ¿Y por qué no se tienen en cuenta más allá de la poca atracción que genera en los televidentes? Porque es un formato israelí que fue comprado, y de este modo no están permitidos ciertos "retoques" que podrían realizarse. Se debe respetar la creación original, que por el momento no ha cautivado a la audiencia.