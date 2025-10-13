Un pueblo japonés referente del Pinot Noir por el cambio climático teme ahora por el futuro de su uva

Yuichi Hirotsu y los miembros de su familia cosechan uvas en su viñedo de Hirotsu en Yoichi, Japón

ÓN, 13 oct (Reuters) -El cambio climático ha contribuido a que la pequeña localidad japonesa de Yoichi se convierta en un referente para los amantes del Pinot Noir, ya que el gradual aumento de las temperaturas ha animado a los lugareños a probar suerte con esta delicada variedad de uva durante las últimas dos décadas.

Yoichi era conocida por ser la cuna del whisky Nikka. Sin embargo, saltó a la fama en el mundo vitivinícola hace cinco años, cuando el Nana-Tsu-Mori Pinot Noir 2017 de la bodega local Domaine Takahiko apareció en la carta de vinos del mundialmente aclamado restaurante Noma de Copenhague.

Una botella de ese preciado vino, que antes se vendía por unos 30 dólares, ahora se ofrece en Japón por unos 560 dólares. Otros vinos de la localidad, situada en la isla más septentrional de Japón, Hokkaido, y que ahora cuenta con unas 20 bodegas y 70 viñedos, también han obtenido numerosos elogios.

Sin embargo, los agricultores de Yoichi temen que, incluso antes de que la reputación de la localidad haya tenido la oportunidad de ganarse a los consumidores mayoritarios, el rápido aumento de las temperaturas y el posible aumento de las lluvias durante la temporada de vendimia puedan dificultar el cultivo de la uva Pinot Noir en esta zona.

"Es como una montaña rusa", afirma Takahiko Soga, propietario de Domaine Takahiko, que fundó su bodega en 2010.

Soga cuenta que en un momento dado pensó que las temperaturas de Yoichi durante la temporada de cultivo eran similares a las de la región francesa de Alsacia, pero luego alcanzaron niveles similares a los de Borgoña, donde se producen algunos de los mejores Pinot Noir del mundo.

"Entonces, cuando pensaba que estábamos a temperaturas de Borgoña, este año nos hemos acercado más a los niveles del Loira o Burdeos", afirma.

El cambio climático está afectando a muchos agricultores de todo tipo de cultivos en todo el mundo, mientras que solo beneficia a algunos. Los productores de vino no son una excepción, pero la uva Pinot Noir es especialmente sensible.

Conocida por producir vinos elegantes y transparentes, esta uva puede prosperar en climas frescos y templados, pero su piel fina y sus racimos compactos la hacen extremadamente sensible incluso a un poco de sol o lluvia de más.

LA AMENAZA DE LAS AVES

Los climas de las regiones vitivinícolas de todo el mundo se clasifican según el índice de Winkler, que se calcula sumando las temperaturas medias diarias superiores a 10 grados centígrados (50 grados Fahrenheit) o los grados-día de crecimiento (GDD) de abril a octubre.

Hokkaido se ha considerado generalmente como una región con clima de tipo I, el más frío de los cinco grupos climáticos de Winkler.

No obstante, desde 2023, la suma de GDD de Yoichi ha subido hasta situarse en el territorio de la región II, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón. Se trata de una zona de temperatura que se considera más adecuada para vinos tintos de cuerpo medio, como el Merlot y el Cabernet Sauvignon.

Y este año, Yoichi ha tenido el verano más caluroso desde que se tienen registros, con temperaturas medias de 22,1 grados centígrados entre junio y agosto, unos 3 grados más que la media de las tres décadas anteriores a 2020.

Las temporadas estivales más cálidas y largas de Yoichi aumentan las posibilidades de que las uvas Pinot Noir maduren demasiado rápido, lo que da lugar a niveles de azúcar indeseablemente altos y niveles de acidez bajos. Las temperaturas más altas también hacen que la fruta sea más propensa a sufrir daños por la lluvia.

Yuichi Hirotsu, un galardonado propietario de viñedos cuya familia fue en 2006 una de las primeras de la localidad en plantar el clásico tinto, dijo que sus uvas Pinot Noir habían sufrido daños por la lluvia este año.

Otra variedad que cultiva, la Zweigeltrebe austriaca, también se vio gravemente afectada por un aguacero especialmente intenso en septiembre, algo que Hirotsu afirma no haber visto nunca antes a principios de otoño.

"Este año nos llevó una eternidad recoger la Zweigeltrebe porque tuvimos que eliminar una a una las uvas dañadas", afirmó.

Otro problema que atormenta a los viticultores de Yoichi es el notable aumento del número de aves que buscan alimentarse de sus uvas, una tendencia que también achacan al cambio climático, ya que, según ellos, ha reducido las fuentes de frutos secos y semillas para las aves en las montañas cercanas.

Tal es el flagelo que el sonido de los petardos para ahuyentarlas es omnipresente en Yoichi.

La necesidad de adquirir conocimientos sobre cómo hacer frente al cambio climático fue una de las principales razones por las que el alcalde de Yoichi, Keisuke Saito, firmó este año un "acuerdo vinícola" con la histórica comuna de Pinot Noir Gevrey-Chambertin, en Borgoña, por el que ambos grupos intercambiarán conocimientos sobre métodos de producción.

En cuanto a las medidas inmediatas, dado que el control de la temperatura y la humedad es cada vez más difícil, Domaine Takahiko ha construido una bodega subterránea para almacenar 100 barricas.

Los agricultores creen que también será necesario probar nuevos tipos de Pinot Noir u otras variedades de uva.

"Puede que el Pinot Noir no sea el objetivo final de esta ciudad. Quizás variedades como el Merlot o el Syrah sean las que nos depare el futuro", afirma Soga.

Con información de Reuters