Hace algunos días, Guillermo Favale, una de las figuras de C5N y también conductor en Radio 10, quedó internado en el Sanatorio de Los Arcos por una hemorragia intestinal. Ahora, el conductor dio a conocer todos los detalles sobre su operación de urgencia y reconoció que su exesposa fue quien le salvó la vida.

"No es la primera vez que sufro un sangrado pero sí la primera que no le encontraban la causa", admitió Favale y contó a Clarín cómo fue el momento en el que comenzó todo. El martes pasado a las 10:30 de la mañana, el conductor llegó a su casa sintiéndose mal: "Yo me entreno siempre, tengo una vida muy ordenada, me alimento bien. Pero me empecé a sentir mal, fui al baño y vi sangre. Lo que se desató fue una hemorragia que no podía detener, que me obligó a ir rápidamente a Los Arcos".

En ese momento, Favale llamó a su exesposa, Regina Caprari Spina, porque él no sabía si podría manejar hasta un hospital. "Es además mi mejor amiga y la madre de mis hijos", reconoció el periodista y contó que luego de la llamada, su exesposa llegó rápidamente para brindarle su ayuda. "Me salvó la vida porque no sé qué hubiera pasado", admitió Favale.

El periodista contó los detalles sobre su internación: "Lo primero que me hicieron fue un cateterismo por la ingle, buscando el sangrado pero no lo encontraron. Tuve otro sangrado importante y muy serio esa misma tarde del martes hasta que empezó a ceder un poco. Finalmente me hicieron una serie de estudios, una endoscopía y una colonoscopía. Ahí encontraron unos vasos sanguíneos que estaban abiertos en el techo del estómago. El nombre de lo que tuve es ectasia vascular del techo gástrico".

"A través de una endoscopía te queman la herida con gas argón, la cauterizan y detienen el sangrado. Con eso resuelto me mandaron para mi casa. Ahora necesito estar un poco tranquilo porque me quedé sin fuerza. Los hematocritos se me derrumbaron, entré con 40 y me fui con 26. Una hemorragia tan grande te provoca una anemia muy veloz", reveló Favale a Clarín y dijo que se tomará los días necesarios para descansar y volver a su trabajo.

El conductor de C5N se mostró muy agradecido con su exesposa. Él y Regina se conocieron en el colegio, ambos son de la costa y fueron amigos durante muchos años. Luego estuvieron 10 años juntos como pareja y tuvieron a sus dos hijos, Valentino y Genaro. Finalmente, se separaron "pero nunca dejamos de ser una familia con lo complejo que resulta a veces cuando ambos tenemos una pareja", reconoció Favale.

"A veces las parejas van y vienen pero hay cosas que son más fuertes, que es el vínculo entre nosotros, que es indestructible. Esto queda más en evidencia ahora, ella apareció siempre en las malas", expresó el periodista.

Además, Favale escribió un extenso mensaje de agradecimiento para su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos y para todas las personas que se preocuparon por su salud durante estos días. "A todos los que se preocuparon por mi, de corazón muchas gracias! El apoyo fue impresionante y emocionante", afirmó en un posteo de Instagram.