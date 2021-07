"No me meto en política": Ángela Leiva eligió no opinar sobre la candidatura de Brian Lanzelotta

Sin dar una postura clara, la cantante expresó su apoyo y cariño hacia el ex-gran hermano, con quien fue finalista del Cantando 2020.

Ángela Leiva habló sobre Brian Lanzelotta, su compañero en el Cantando 2020, y su candidatura para Primer Concejal de La Matanza. Ante la pregunta del conductor de La Previa de la Academia, la cantante prefirió no referirse a su nueva carrera. "Yo no me meto en política, no entiendo nada", declaró.

El ex Gran Hermano y finalista del Cantando 2020 anunció esta semana su lanzamiento a la política, integrándose al Partido Federal para presentarse a las elecciones de concejal con su municipio. Ante la sorpresiva decisión de Lanzelotta, que el año pasado se había expresado más interesado por seguir con su carrera musical en la cumbia, muchas personalidades del mundo del espectáculo dieron sus opiniones sobre su futuro en esa área. También recibió varias críticas y burlas en las redes, que generaron varios memes.

Mientras tanto, Ángela Leiva, la cantante que compartió varios meses como pareja artística de Brian Lanzelotta, no había dado hasta ahora ningún comentario sobre la extraña decisión de su antiguo compañero. "Amor por Brian, amor infinito hacia él", comenzó diciendo la también participante de La Academia, cuando Lizardo Ponce le preguntó qué opinaba sobre el nuevo camino de Lanzelotta y si lo iba a votar.

"Yo no me meto en política, no entiendo nada, no me interesa, pero lo apoyo desde mi lugar de amiga", agregó después, explicando sus motivos para no profundizar en el tema. A pesar de su desinterés por la nueva faceta del ex Gran Hermano, Leiva expresó su deseo de que tenga éxito. "Espero que le vaya muy bien, que llegue a sus metas. Está bueno. Ojalá que logre sus objetivos, que cambie las cosas que quiere cambiar que vi en el spot. Me encanta", dijo sobre las expectativas del finalista del Cantando.

Hace apenas un mes, Brian Lanzelotta fue una de las víctimas de las "cámaras ocultas" que reincorporó Marcelo Tinelli en el formato de Showmatch. Aprovechando la ocasión, el invitado le reclamó al conductor la decisión de dejarlo afuera de La Academia, cuando los otros dos finalistas, Leiva y Agustín "Cachete Sierra", si fueron seleccionados para el certamen. "Escuchame Marce. El año pasado estuve en el Cantando y Ángela Leiva fue conmigo finalista, y Agustín “Cachete” Sierra también fue finalista. Están los dos menos yo. Falto yo", atacó Lanzelotta. Entre risas, Tinelli le prometió que lo iban a convocar.

Varias semanas después, el futuro de Brian Lanzelotta apunta a un futuro bastante distinto al de Ángela Leiva, pero según ella, no va a dejar de darle su apoyo.

