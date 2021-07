Brian Lanzelotta se postuló como primer concejal en La Matanza y recibió criticas de sus seguidores

El cantante anunció que se quiere dedicar a la política, pero la noticia no fue muy bien recibida por alguno de sus seguidores

El cantante y ex Gran Hermano, Brian Lanzelotta anunció en los últimos días que se dedicará a la política en el partido de La Matanza, a donde se postuló como primer concejal por el Partido Federal. Pese al entusiasmo por el nuevo proyecto político, recibió duras criticas en Instagram: "Ya esto es cualquiera. Si no te va bien con el canto, agarra la pala o ponete a laburar como cualquier ciudadano. ¿Qué sabes vos de política? Gracias si habrás terminado primer año", fue uno de los tantos mensajes que recibió el ex Gran Hermano.

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video y expresó: "Con mucha alegría y felicidad les quiero contar q desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio".

Cargado de ilusión por el nuevo desafió, el cantante sostuvo en su posteo: "Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro"

Enojado por la reacción de algunos seguidores, Lanzelotta compartió en sus historias de Instagram las criticas y también las respondió: "Menos críticas y más trabajo, de esa manera podemos ayudar. Si hay algo que no sé, puedo aprender y no necesito estudiar para ayudar a la gente de mi barrio", arremetió.

Desde que realizó el anuncio en sus redes sociales, se lo pudo ver de visita por las casas de los vecinos a donde concurre para escuchar sus pedidos. También realizó videos donde contó cómo ayudar a diferentes ollas populares que se realizan en el Municipio.

Según trascendió, la propuesta habría llegado por parte de Miguel Saredi, candidato a vicegobernador bonaerense. De esta manera, Brian Lanzelotta se suma a una lista de figuras mediáticas que incursionan dentro de la política con la intención de realizar una carrera dentro de la misma.

Quién es Brian Lanzelotta

Su paso por el reality de Gran Hermano en 2015, lo llevó a la popularidad de forma inmediata ya que era uno de los preferidos por la audiencia. Una vez fuera de la casa más famosa, se inclinó por la música y hasta conformó su propio grupo de cumbia.

Durante el 2020 participó del Cantando, en Canal Trece, junto a Ángela Leiva con quien hizo dúo y tuvieron un muy buen desempeño. Hoy con 31 años decidió probar dentro del ámbito de la política, pese a no tener experiencia previa y dejar en pausa su carrera como cantante de cumbia.