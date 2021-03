El ídolo de Boca Juniors y actual vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, no habla hace tiempo frente a los medios de comunicación. Antes de ganar las elecciones presidenciales junto a Jorge Amor Ameal declaró en distintos medios como parte de la campaña electoral pero, después de un año de aquel triunfo, se mantiene en silencio. El pasado domingo, durante el post partido del Superclásico, mientras Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky analizaban a los dos equipos, gritó desde su palco que River "hace rato juega mal" y sus palabras se hicieron virales en redes sociales.

Sus declaraciones trajeron polémica, especialmente en aquellos periodistas que cubren diariamente al "Millonario" o que no dudan en mostrar su fanatismo por el club de Núñez. Uno de ellos fue Leonardo Farinella, periodista de TyC Sports, que se mostró en desacuerdo con los dichos del exjugador y hasta lo invitó a que se anime a hablar públicamente. Además manifestó que no es lo mismo "decir una declaración pública del rival" que "gritar desde un palco", acusándolo de intentar "condicionar a los periodistas que estaban dando su opinión".

Siguiendo por la misma línea, el periodista, hincha de River, agregó: "Habla cuando quiere hablar y con quien quiere hablar. Es una figura que tiene poder, desde hace tiempo prioriza su mirada como político y no dice lo que realmente piensa". Y en el medio, lo acusó fuertemente de "manejar los medios". Mientras que rebajó su imagen, resaltó la de Marcelo Gallardo: "Yo no me lo imagino gritando 'hablen de lo mal que jugó Boca', él sale y dice: a Boca le hubiera convenido (Edwin) Cardona".

Farinella reconoció que River no está atravesando su mejor momento futbolístico

Más allá de sus golpes contra el máximo ídolo del Xeneize, Farinella utilizó su frase para darla vuelta y expresar que, para él, Boca es quien juega mal. Señaló la diferencia "muy grande" entre ambos y citó lo ocurrido en la Copa Libertadores de América 2020, cuando ambos se quedaron afuera pero el club de la Ribera dejó una pobre imagen y los dirigidos por Gallardo pelearon por la clasificación hasta el último segundo, estando muy cerca de empatar al serie. Para cerrar admitió que River no está en su mejor forma pero "la vara está muy alta" y entrar en tal discusión "no vale la pena".

No hay dudas que el juego del Millonario no fue para nada vistoso y que, si bien dominó la pelota durante la mayor parte del primer tiempo, no le generó peligro a los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Como si esto fuera poco, el "Muñeco" no logró encontrarle la vuelta al esquema del rival. Si bien Riquelme se mostró muy crítico en esta ocasión, no tuvo problemas en elogiarlo y destacar lo conseguido por ídolo y actual entrenador con el clásico rival en otras oportunidades. ¿Le contestará al periodista?

El momento en que Riquelme criticó a River durante la transmisión de TNT Sports