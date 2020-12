Una vez más, Sebastián El Pollo Vignolo dio que hablar con sus tradicionales editoriales de fútbol. En esta oportunidad, y luego de la derrota por 1-0 de Boca ante Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, el conductor de ESPN realizó un duro análisis y apuntó contra varios jugadores del Xeneize. Sin embargo, a uno de ellos lo destrozó por completo: "Es terrorífico".

Ante la mirada de sus compañeros Sebastián Domínguez, Federico Bulos, el Cholo Sottile, el Chavo Fucks y Cai Aimar, el Pollo Vignolo comenzó el programa de este mediodía con un fuerte comentario: "Es una gran victoria de Racing, con lo que tiene, con un buen trabajo, con un funcionamiento que tiene buen adoptado... Pero, por supuesto, sin tener ese jugador de jerarquía. Lisandro López es de experiencia y jerarquía, pero no es el mismo que el de hace unos años. Es una gran victoria de Racing. Pero, no se puede terminante ni lo voy a hacer porque falta un partido en la cancha de Boca".

Luego de una breve introducción, Vignolo se acomodó y cuestionó el papel del equipo de Miguel Ángel Russo en el Cilindro: "Las localías son relativas, sobre todo en este contexto. No sé qué lo puede llevar a Boca desde lo exterior si no lo encuentra por dentro. No va a encontrar una Bombonera llena. Racing manejó casi siempre a Boca. Tuvo la posesión de la pelota y el manejo".

"Boca era un muy buen equipo. Antes del partido ante Inter había mostrado cosas interesantes. Algo pasó. Veo un equipo desnutrido, no sólo física sino también anímicamente y de ideas. Veo un equipo anárquico. Podés jugar bien, mal, excelente. No podés jugar desganado, sin intensidad. El sacrificio no se negocia, las ganas no se negocian. Vi un equipo apagado. Da la sensación de que en Boca uno agarra la pelota y sale disparado", añadió el periodista.

El Pollo Vignolo destrozó a un futbolista de Boca y lo tildó de "terrorífico":

Tras haber evaluado el desempeño de Boca en la derrota por 1-0 ante Racing, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, el Pollo Vignolo se tomó unos minutos para criticar a algunos futbolistas y al propio DT: "Salvio la agarra y los quiere perforar, choca a los futbolistas. Cardona me parece un muy buen futbolista, pero encuentra poca gente con la que jugar. Hay decisiones y frases de Russo en las que no estoy de acuerdo. Boca no perdió por Jara, pero me gusta más Buffarini. Creo que Buffarini es mejor que Jara. Jara sufre los partidos, de verdad. Jara creo que es un lateral de ataque magnífico, pero de defensa es terrorífico".

"Para atacar, a Fabra, dámelo siempre. Pero para defender, está en la luna de Valencia. Para cerrar mira al revés. Es distracción pura. La Copa Libertadores no le permite a nadie distraerse ni pestañear. Racing no es grandioso, pero si a Boca lo agarraba un Racing mejor que este, liquidaba la serie. Izquierdoz, que parecía ser el más seguro, rechazaba mal...", añadió Vignolo.

Finalmente, el Pollo Vignolo terminó comparando al Xeneize con la Selección Argentina: "A Boca le está empezando a pasar lo que le pasa al seleccionado argentino en los mundiales. A medida de que van pasando los partidos, le empieza a pesar. Yo creo que a Boca le pasa en la Copa Libertadores lo que le pasa a la Selección Argentina. Pesa la responsabilidad, la cantidad de años de sequía. Es una mochila. Alguien que está obsesionado con algo, lo que sea... Si lo consigue, bien. Pero si no lo consigue, es una carga que va pasando año a años"