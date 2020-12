Es muy común que durante el programa Superfútbol, por TyC Sports, haya fuertes cruces y chicanas. Especialmente cuando se trata de Boca y River. En este oportunidad estuvo como invitado Enrique Hrabina, histórico jugador del equipo de la Ribera y tuvo un encontronazo que casi se sale de control ante la vista del conductor, Diego Díaz.

Ante el griterío normal que se da en el piso, el periodista Leonardo Farinella quiso defender la designación del árbitro argentino para el VAR de cara a la revancha vs. Racing, por Copa Libertadores: "Quique, Quique, serenate un poco. Salió una notita donde (Patricio) Loustau...". Pero al comenzar con la idea, "Quique" no lo dejó terminar: "¿Querés que te muestre al muchacho que los dirigió en la B y era de River? Y los dirigió 28 partidos, eh. Él que les cobraba 10 penales por partido".

Frente al recuerdo de la participación del "Millonario" en la segunda categoría del fútbol argentino, el comunicador lo chicaneó como un hincha más: "¿Estás contento con eso? ¿Te hace feliz hablar de eso? ¿Te mejora el autoestima?". Y el exjugador, con más de 170 partidos vistiendo la azul y oro, agregó: "No, no estoy contento porque jugaban en la B. Pero no, si fue un grande. Y para nada, tengo el autoestima bien alta, no tengo necesidad".

Recordando aquel partido ante Belgrano de Córdoba, en el Monumental, Farinella le preguntó si cuando descendió el equipo de Núñez no hubo ningún fallo que lo perjudicó y Hrabina tiró: "El que los favoreció, erraron un penal. Los goles en offside que hicieron... ¿Qué pasó? Tenían 20 posibilidades para zafar del descenso". Y el periodista volvió a utilizar la chicana, referida a la final en Madrid: "Se nota mucho tu dolor y también tu ceguera. Un hombre de fútbol como vos debiera tener la mirada un poquito más amplia".

El exjugador de Boca se defendió diciendo que tiene una mirada amplia por jugar "hace 55 años al fútbol" y sumó: "¿Te creés que no me doy cuenta cuando un réferi te favorece o te mata? Me doy cuenta al segundo". Y allí fue cuando la cosa se complicó. El periodista de TyC Sports lo acusó de ver los fallos en contra "para un solo lado" y Hrabina disparó fuertemente: "¿No serás vos el que hace eso? A mí Boca no me paga, eh".

Farinella estalló indignado: "¡¿Qué querés decir con eso?! "A mí River no me paga, a vos no sé si no te paga Boca. Mirá que a vos sí te ha pagado Boca, eh". Quique dijo que eso era cierto pero que después de esos 11 años como futbolista profesional representando al club, "nunca más" recibió plata de la institución. "Tomátela, ¿qué viene a decir este muchacho?", gritó sacado y Diego Díaz, por primera vez, intentó calmarlos a ambos y bajarle el tono. "Bueno, ya está. Quique y Leo, basta, ya está", sentenció.

Mirá el momento: