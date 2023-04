Beto Casella de joven: el antes y después del conductor de TV

Beto Casella contó detalles e intimidades sobre su infancia que te van a sorprender.

Beto Casella es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina en la actualidad. En este momento, está al frente de la temporada número 18 de Bendita, uno de los programas de farándula y actualidad más exitosos y longevos de la TV local. Pero pocos saben acerca de sus orígenes y en este artículo te contamos todo sobre su infancia.

Beto Casella y su infancia

Beto Casella de joven en el colegio.

En una entrevista con Infobae, Beto Casella habló sobre su infancia y mostró fotos de su época escolar en la escuela Japón 153 de Villa Luzuriaga en La Matanza, donde solía comparar con nostalgia su infancia con la de los niños de hoy en día. Beto nació en Ramos Mejía un 29 de marzo de 1960 y creció en Haedo con su familia de origen italiano. Su plato favorito eran los fideos, especialmente los hechos por su mamá con una salsa única, que siempre debían ser acompañados con pan. Si algún domingo se quedaba en la cama después de haber salido tarde el sábado, su padre lo despertaba a patadas para que se levantara.

Cuando se trataba de golosinas, a veces el dinero no alcanzaba para las más caras, pero Beto recuerda con asombro el chupetín Topolin y cómo se festejaba cuando su padre traía alfajores. En cuanto a los juegos, en su época no existían los videojuegos sofisticados de hoy en día, y el Scalextric era un juguete de lujo. Él y sus amigos solían dibujar pistas en el asfalto con carbón o tiza y utilizar bolas de masilla con una cucharita para mejorar la aerodinámica, mientras que las chicas jugaban a la cuerda.

Beto Casella de joven junto a su maestra.

Las diferencias no estaban sólo en los juegos, sino también en la forma de ir a la escuela. Casella recuerda que llevaba un portafolio negro de cuero con cierres metálicos y que los cuadernos se forraban con papel telaraña de colores, no con imágenes de celebridades. La directora de la escuela solía gritar "Quiero ver una sola cabecita" para que los niños mantuvieran la distancia, y ser enviado a la dirección era considerado un castigo muy serio. Beto cree que aquellos días eran más simples y felices. Los niños eran felices con poco, y en la escuela convivían sin problemas niños ricos y pobres, rubios y morenos, y tanto los estudiantes aplicados como los menos estudiosos. Se reían de todo, aunque no tuvieran mucho.

La trayectoria profesional de Beto Casella

La carrera profesional de Beto Casella comenzó en la década de 1990 tras graduarse en TEA, colaborando con varios diarios y revistas importantes de Argentina. Posteriormente, trabajó como productor en varias estaciones de radio importantes, incluyendo Radio Rivadavia, Radio del Plata y Radio La Red, destacándose en el programa Bien Levantado.

Casella incursionó en la televisión en la producción de Hola, Susana en Telefe y Viva la tarde de Carolina Perín en América TV. Desde entonces, ha trabajado en diversos programas de televisión, entre los que se destacan los siguientes: Antes de hora, Indomables, Intrusos en el espectáculo, Los Intocables en el espectáculo, Especial de Beto Casella, Crónicas picantes, Cotidiano, REC: Recuerdos en común, Implacables, Todo por el aire, Bendita y Canta conmigo Argentina.

En su trayectoria profesional, Casella ha demostrado una gran capacidad de adaptación, trabajando en diferentes áreas de la comunicación. Además, ha recibido varios premios y reconocimientos, como el Premio Martín Fierro al mejor programa de entretenimiento en 2013 y 2018, y el Premio Clarín Espectáculos al mejor programa de espectáculos en 2017 y 2018.