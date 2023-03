Benjamín Vicuña recordó a La China Suárez y Pampita y dijo lo que todos pensaban: "Puedo meter"

Benjamín Vicuña le dedicó unas palabras a sus exparejas Eugenia "La China" Suárez y Carolina "Pampita" Ardohain. El testimonio del actor que enmudeció a todos.

Benjamín Vicuña habló a fondo sobre sus vínculos amorosos y se refirió a la etapa de amor con "La China" Suárez y Pampita. El actor chileno cuyos trabajos tienen una gran presencia en la Argentina viene de una ruptura reciente con Eli Sulichín y sorprendió a más de uno con los comentarios que hizo a sus exparejas.

Es común que Benjamín Vicuña sea reservado y no de muchos detalles sobre sus exparejas, teniendo en cuenta que tienen un peso fuerte en el mundo del espectáculo. Sin embargo, se soltó y comenzó a hablar de lo que piensa de ellas, principalmente en "La China" Suárez y Pampita, madres de sus hijas.

"Estoy bien solo y tranquilo, estoy empezando a trabajar firme y soltero, con un proyecto muy lindo que me tiene motivado", destacó sobre su presente. En este sentido, amplió y reveló la buena relación que mantiene con Pampita, madre de sus tres hijos Bautista, Benicio y Beltrán.

"Yo veo a todo el mundo muy bien, en paz", sostuvo Vicuña. Esto lo dijo en referencia al romance que tiene "La China" con Rusherking y Pampita con Roberto García Moritán, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, con quien ha tenido reuniones y hasta jugó algunos partidos de fútbol, según se filtró.

"Estamos tratando de, lo mismo con Carolina, velar por nuestros hijos, que es lo más importante, en las vidas personales no me puedo meter", expresó. En última instancia, cuando le preguntaron sobre la ex Casi Ángeles, evitó la polémica y solo destacó la cordialidad teniendo en cuenta los hijos Magnolia y Amancio que tienen común.

Emocionante descargo de Benjamín Vicuña sobre su hija Blanca: "Mucha rabia"

Benjamín Vicuña se refirió al deceso de su primera hija, Blanca, más de diez años después del suceso que marcó un antes y un después en su vida. El actor de tiras como Argentina, Tierra de Amor y Venganza y Don Juan y su Bella Dama habló sobre su vínculo con la religión tras ese hecho.

"En la primera etapa me dio mucha rabia con la religión. Porque está ese ABC del cristiano de que si sos una persona la vida te tiene que tratar bien", comenzó su descargo Vicuña en diálogo con Cecilia Bolocco en su ciclo de TV. Y agregó: "Hay un pasaje de la Biblia, que lo escuché hace muy poco y me sorprendió porque no lo conocía, que incluso se debe perdonar a Dios. Él es el que perdona, pero uno también tiene que tener el corazón abierto y perdonar los designios".

Vicuña aseguró que la niña significó muchísimo para él y habló de la responsabilidad que siente a la hora de referirse al tema de manera pública, ya que se trata de un tema sagrado para él. "Entonces, de alguna manera tengo cierta responsabilidad para contestar, porque perfectamente podría decir que de eso no hablo porque para mí es un lugar sagrado. Nunca voy a hablar de detalles, ni de cosas que tengan que ver con intimidades de una familia, y cómo se transitó ese momento. Pero en estos diez años como familia ha sido un viaje de amor, donde la ausencia se transforma en presencia", añadió el actor que tuvo hijos con Carolina "Pampita" Ardohain y con "La China" Suárez.

"Mis hijos a veces se ponen celosos porque hay más fotos de Blanca que de ellos en mi casa. Si aprendés a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra, es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que trabajo, por las que me levanto a la mañana", cerró el artista.