La panelista de Bendita TV conocida como Juariu habló de su lucha contra el cáncer de mama.

La panelista de Bendita TV, Victoria Braier, más conocida como Juariu, habló de su lucha contra el cáncer de mama. En diálogo con Tomas Dente en su programa Vino para vos de Kzo, contó cómo fue que detectó el primer alerta y más detalles sobre su tratamiento.

La enfermedad la tomó por sorpresa. “Me estaba bañando y me palpé un bultito muy chiquito, de siete milímetros", reconoció Juariu. Según mencionó, no tiene antecedentes familiares, por lo que no estaba muy pendiente, pero apenas identificó ese bulto, fue al médico para sacarse las dudas. “Al ecógrafo no le gustó la imagen y me mandó a un especialista. Hablé con mi marido y a la semana, semana y media me operaron”, recordó.

“Era chico, no había hecho metástasis. Empecé los rayos y es raro, estás como en una nube: le haces caso a los médicos, pero todavía no estás consciente de lo que te está pasando”, reconoció la instagrammer.

Actualmente, Juariu continúa el tratamiento con pastillas e inyecciones. “Cada control es una revolución, pero siento que lo voy llevando bien”, sostuvo y llamó la atención con su forma de enfrentar el cáncer: "A pesar de que la enfermedad es horrible, lo tomo un cable a tierra".

En este sentido, la panelista de Bendita TV, que es conocida por sus sorprendentes investigaciones y descubrimientos sobre la vida privada de los famosos, admitió que "siempre trato que las cosas me enseñen algo, buscarle la vuelta positiva y hablar del cáncer me hace bien al espíritu porque me trae a la realidad”. En ese momento, el conductor de KZO le preguntó: “¿Qué es lo importante?". Sin dudar, Juariu respondió: ¡“Las personas que amo. Son mi punto débil, si sé que están mal, no lo puedo soportar".

Con respecto a sus seres queridos, contó cómo fue el momento en el que tuvo que contarle a sus familiares el resultado de los estudios. En principio, no quería preocuparlos: “No quería mentirles, entonces les decía que hacer un estudio, que me tenía que operar, que era una cosita”.

Una persona muy importante durante su proceso fue Gustavo, su esposo médico con el que se casó hace dos años y con quien lleva más de ocho años de relación. Según Juariu, “el cáncer reforzó nuestra relación, nos afianzó como pareja". "Él se convirtió en un sostén fundamental, quizás sin eso lo hubiera vivido como algo más terrible", admitió.