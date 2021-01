"Lo recuerdo todos los días", la muerte que sacude de Belu Lucius

La influencer Belu Lucius atraviesa un gran momento al ser parte de las finales de MasterChef Celebrity Argentina, sin embargo, hay una muerte que la sigue angustiando a pesar del tiempo. La actriz volvió a recordar ese triste suceso.

La actriz mostró todo su dolor al recordar la muerte de Santiago Vázquez, el hermano de Nicolás Vázquez que falleció hace 4 años, a los 27, por una enfermedad congénita. El joven era amigo de Lucius y se encontraban juntos en un viaje de vacaciones cuando ocurrió el trágico hecho.

“Yo nunca quise salir a hablar y sigo en la misma postura. Lamento tanto su pérdida y lo recuerdo todos los días de mi vida. Cuando querés tanto a una persona no te lo olvidas, sentís que está con vos”, señaló Belu en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

La participante de MasterChef Celebrity resaltó que no es un tema que le interese abordar por "motivos personales". "No soy yo la que tiene que estar hablando", afirmó. Asimismo, Lucius señaló que recordará a Vázquez "como un gran, gran amigo".

"No es que lo veíamos mal, fue una partida muy repentina e inesperada y todos lo vivimos de la misma manera y sé que él ahora está en un lugar mejor”, rememoró muy sensibilizada.

Tiempo atrás, Belu también había hablado del tema en PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. Esa vez se la vio muy incómoda con la situación y las preguntas de Kusnetzoff. “Santi era de esas personas que no tenían maldad, no hablaba mal de nadie. No existen muchas personas así. Se fue. Ahora Santi está en un lugar mejor", sostuvo por entonces.

Belu y las finales de MasterChef

La influencer también habló de su paso por MasterChef Celebrity Argentina, donde todavía es parte de las finales del programa y aseguró que no tiene "miedo de irse".

"No tengo miedo de irme. Lo tomo como lo que es: estoy participando de un programa, tratando de dar lo mejor de mí, pero yo lo que más anhelo en mi vida lo tengo en mi casa, así que voy a pasarla bien", afirmó.

Y explicó: "Lo que más me importa es que mi familia y yo estemos bien. Es un regalo de la vida estar participando del programa más visto de la tele. Es increíble lo que pasa. Ahora hay gente que antes no me conocía y ahora me para en la calle y me felicita. De todos modos, salgo igual hecha un desastre, eh. Sigo siendo como siempre. No es que soy una zaparrastrosa, ando con jean, ando con remera, con zapatillas".