Nicole Kidman se ríe interpretando a Lucille Ball en "Being the Ricardos"

Imagen de archivo de la actriz Nicole Kidman durante el estreno de la película "Being the Ricardos" en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles

La actriz australiana Nicole Kidman, ganadora del Oscar, tuvo su primera oportunidad real de hacer comedia física al interpretar a la querida comediante estadounidense Lucille Ball en "Being the Ricardos". Y le está encantando.

"En 'Moulin Rouge' tuve un poco de comedia física y cosas así, pero pocas veces he tenido acceso a hacer estas cosas", dijo Kidman. "Fue glorioso hacerlo (...) Fue tan liberador y emocionante, y también hacer reír a la gente es como, ¿Qué? ¡Esto es divertido!", añadió.

"Being the Ricardos", que se emite en Amazon Prime en Estados Unidos desde el martes, se adentra en las bambalinas de la serie de comedia televisiva de los años 50 "I Love Lucy" para relatar una semana en la vida de Ball y de su marido y coprotagonista, Desi Arnaz, interpretado por Javier Bardem.

La carrera de Ball se ve amenazada por las afirmaciones de que era comunista, mientras que la vida personal de la pareja se ve agitada por los rumores de que Arnaz ha sido infiel y de que Ball está recién embarazada.

La elección inicial de Kidman fue recibida con críticas en las redes sociales a principios de este año, con seguidores que se quejaban de que la estrella de "Big Little Lies" no se parecía a la exuberante Ball. Los comentarios sacudieron a Kidman mientras se preparaba para el rodaje de la película, pero el director y guionista Aaron Sorkin la convenció de que se desentendiera de los mensajes.

"Había dicho que sí al papel. Entonces me dije: 'Dios mío, quizá no esté bien'", dijo Kidman. "(Sorkin) simplemente creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí misma".

(Escrito por Jill Serjeant; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)