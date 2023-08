Cómo funciona Barbie Selfie, la app de Inteligencia Artificial que es un éxito

Descubrí cómo funciona Barbie Selfie, la app de Inteligencia Artificial que transforma tus fotos en Barbie o Ken.

El éxito de Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig, está causando furor en las redes sociales. En especial, la aparición de una aplicación que mediante Inteligencia Artificial transforma tus fotos en modelos 3d de la icónica muñeca o su compañero Ken estuvieron inundando las distintas plataformas en el último tiempo.

¿Cómo funciona esta aplicación? En este artículo te contamos todo sobre Barbie Selfie, cómo usarla y qué precauciones hay que tener con este tipo de programas.

La aparición de varias imágenes de personas transformadas en Barbie o Ken, pareja de la muñeca que recientemente lanzó su película de la mano de Greta Gerwig, hizo a muchos preguntarse cómo funciona la Barbie Selfie, una inteligencia artificial que toma una foto frontal del usuario para adaptarla a la estética de los personajes.

Para hacerlo no es necesario descargar una app o programa. La transformación digital puede hacerse desde la página web BaiRBIE.me, donde lo primero es elegir si se quiere que el software adapte la propia cara a una Barbie o un Ken. Además de la foto, que preferentemente debe ser en alta resolución y sin anteojos, desde la plataforma solicitan los datos de color de pelo, color de piel y la posibilidad de especificar la etnia de la persona. Una vez aceptados los términos y condiciones del servidor, se puede terminar el proceso dando clic al botón “hacer mi BaiRBIE”.

El sitio web que transforma tu foto en una muñeca Barbie

Cómo funciona la app: Paso a paso

Visitar la página web BaiRBIE.me. Elegir entre Barbie o Ken. Subir una foto frontal en alta resolución y sin anteojos. Especificar color de pelo, color de piel y etnia. Aceptar los términos y condiciones. Hacer clic en “hacer mi BaiRBIE”. Agregar una dirección de mail para recibir la imagen o compartirla en redes sociales como WhatsApp, Instagram, Twitter o TikTok.

Vale decir que esta no es una aplicación oficial de la película sino un sitio web desarrollado por terceros. Al requerir una imagen frontal de la persona para funcionar, algunos expertos en protección de datos advirtieron que los términos y condiciones de BaiRBIE.me pueden ocultar una cesión de los derechos de imagen para fines comerciales.

La abogada especializada en derecho digital Alba del Campo, afirmó que enviar una foto al servidor es “regalar tu foto para que entrenen algoritmos”. A su vez, luego de usarla, uno ya no tiene control de lo que sucede con los datos y archivos que proporciona a este tipo de apps. Ante esto, lo mejor siempre es leer los términos y condiciones y no dar ningún dato personal a un sitio o aplicación que no genere la confianza suficiente.