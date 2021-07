Baby Etchecopar y Gaby Levinas recularon y tuvieron que pedir disculpas

El panelista había insultado a D´Alessandro luego de pedir a Patricia Bullrich que cumpla el protocolo.

El panelista Gabriel Levinas y el conductor de televisión Baby Etchecopar debieron pedir disculpas en vivo al reconocido abogado Christian D´Alessandro luego de que lo hayan insultado en su programa de televisión que se emite por A24. Los conductores iban a ser acusados de injurias.

"A D´Alessandro públicamente en nombre del programa le pido disculpas y le digo que no quita que me ponga los anteojos y lo siga jodiendo porque no nos van a quitar el humor", afirmó Baby Etchecopar, quien recordó que la injuria contra el abogado fue pronunciada por Levinas.

"Yo podría ser un hijo de puta y abrirme de gambas al decir que fue Levinas. No, este programa lo hacemos entre todos y muchas veces se nos va la mano, mil veces se me fue la mano", afirmó Baby Etchecopar, quien manifestó que "tiene códigos aunque no lo crean".

Por su parte, Levinas afirmó: "Le pido disculpas, la verdad que me alteró mucho la historia, porque lo quiero mucho a Luis. Qué le caguen el trabajo a Luis en una obra de teatro por cuestiones políticas me parece terrible, pero la verdad que me pasé de la raya"

Cuál había sido la injuria

Gabriel Levinas había insultado hace una semana a D´Alessandro a quien había calificado de "fascista, hijo de puta" luego de que contó que en un obra de teatro protagonizada por Luis Brandoni le había pedido a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich que respete el protocolo sanitario para evitar contagios de coronavirus.

"Hice parar la función. Dije que corran a esa gente, que el teatro no respetaba las medidas de seguridad. Con sorpresa me di cuenta que esa pareja era @PatoBullrich y su acompañante, un tal Guillermo, los que estaban incumpliendo, además de haber entrado tarde a la función", había denunciado el periodista a través de Twitter.

La recepción de los pedidos de disculpas por D´Alessandro y Dalbón

D´Alessandro y su abogado, Gregorio Dalbón, aceptaron las disculpas públicas de los conductores de televisión y desistieron de la mediación judicial. "Acepté las disculpas, aunque a cada momento ponían un pero en el mensaje. Pareció como si pidieran disculpas porque estaban obligados a hacerlo", sostuvo D´Alessandro a El Destape.

El abogado además escribió en las redes: "El honor no se mancha. Mi padre siempre me enseñó que la reputación se gana en toda una vida pero se pierde de un soplido. Las disculpas son aceptadas por mí y por mi madre que no se merece que la injurien de tal forma".

Por su parte. Dalbón observó que el pedido de disculpas es una esperanza que se abre para que en la televisión dejen de decirse injurias y calumnias. "Lo dijo Cristina Kirchner en el acto cuando mencionó que no se gana una elección difamando, lo dijo Alberto Fernández cuando demando a Bullrich. Cualquiera puede decir lo que quiera porque hay libertad de expresión, pero no se puede injuriar gratuitamente. Esto es un antes y un después", sostuvo a El Destape.

Otros juicios por injurias: Copani y Grabois contra Lanata

El músico Ignacio Copani y el referente social Juan Grabois iniciaron juicos contra Jorge Lanata por calumnias e injurias luego de que el periodista se burlara de uno y lanzara información falsa contra otro.

Lanata había realizado una denuncia por sobreprecios que involucraba a Grabois. La denuncia vinculaba a una cooperativa de su entorno en la contratación “irregular” de alimentos con el Ministerio de Desarrollo Social. Al día siguiente, el referente social lo negó y se presentó a la justicia. La fecha de mediación será el 14 de julio.

Copani recibió todo tipo de amenazas e insultos en las últimas semanas. A partir del lanzamiento de su canción "Traigan la Pfizer", música con la que intentó ironizar sobre los insólitos y desmedidos pedidos del macrismo para que el Gobierno adquiera la vacuna contra el coronavirus de dicho laboratorio, Lanata le dedicó una violenta sección al cantante en su programa PPT Box, por El Trece.

Lanata tildó a Copani como "El boludo de la semana" por el nuevo tema que sacó para ilustrar la actitud escandalizadora que ha adoptado la Oposición durante la pandemia. "Si alguien injuria tendrá que pagar de su bolsillo. Cada uno que injurie, lo vamos a llevar a la justicia, porque no podemos rifar el valor de la palabra", enfatizó Dalbón.