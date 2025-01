¿Cuál es una de las causas más comunes de separación en parejas y cómo evitarla?

Cuál es la causa más común que puede romper una pareja.

Muchas veces las personas se preguntan cómo es que con su pareja se encuentra en un momento complicado y que la mejor opción disponible sea ponerle un punto final a la relación. Hay una causa que suele repetirse y que pocos saben detectarla a tiempo para evitar la llegada de tiempos difíciles que pueden ser difíciles de atravesar.

Hay determinados momentos que son considerados como un punto clave en la relación que dos personas intentan construir y depende de las decisiones que ejecuten para que la pareja pueda extenderse con el paso del tiempo o que solo sea cuestión de semanas para que decidan separarse. Esto último en muchas oportunidades está sujeto a un pequeño gesto. O depende de la forma en la que se comunican determinadas intenciones.

"Pregunta para las chicas. Un amigo que está en pareja, hace 5 años conviviendo, se va a ir un fin de semana con una compañera del trabajo a Pinamar, los dos solos. La novia está que trina", expresó Kadito_sg, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una situación bastante compleja que en los comentarios expuso una decisión unánime: no es aconsejable que el viaje se realice en los términos que fue planteado.

"Desde el primer momento en que ese tipo aceptó irse de viaje con la compañera de trabajo, tu amiga está soltera", expresó una mujer en los comentarios. "Siendo la amiga, jamás me sentiría cómoda invitando a un amigo a estar solos sabiendo que tiene novia", agregó otra persona. "Puede ir donde quiera y con quien quiera. Lo que no va a poder es volver", se manifestó una tercera.

En una actualización de la historia, se puede apreciar que el viaje se va a realizar en los términos que habían sido planteados. "Mi amiga me dijo que cuenta su historia acá. Así le mostraba al novio que tan loca no estaba, que es cualquiera que se vaya. Gracias por sus mensajitos", agregó. Los mensajes en cada una de las cajas de comentarios señalan que esta relación no tendrá mucho futuro cuando el hombre regrese de sus vacaciones.

Cómo saber si tu pareja está en Tinder: todos los métodos disponibles

Acceder al celular no es la mejor manera de descubrir una infidelidad porque se está rompiendo con la privacidad, además de que no es ético. Aunque existen tres maneras de corroborar si una persona dispone de un perfil en Tinder o solo se trata de una falsa sospecha.

Facebook

En este caso, se recomienda descargar la aplicación al celular, usar la cuenta de Facebook y la misma nos permitirá saber si alguno de nuestros contactos está dentro de la red. Sin embargo, es necesario que el otro haya hecho el mismo proceso de registro.

Email

En este caso, se debe hacer uso del email de una persona y colocarlo al momento de crear una cuenta. Tinder de manera automática nos dirá si es posible realizar el registro o no porque la dirección se encuentra en uso.

Google

Es un método bastante sencillo que solo es necesario tomar el usuario de nuestra pareja en cualquier red social y sumar la palabra Tinder en la barra de búsqueda. También puede colocarse su nombre completo.