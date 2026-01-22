Luna Roja de marzo 2026: fecha de cuándo es y cómo verlo en Argentina

La Luna Roja, un fenómeno astronómico que ocurre durante los eclipses lunares totales

La Luna Roja de marzo de 2026 será uno de los eventos más destacados del calendario de la astronomía mundial. Este eclipse lunar total, conocido también como Luna de Sangre, promete un espectáculo visual impactante, con un tono rojizo intenso visible a simple vista desde gran parte de Argentina y la región.

Qué es la Luna Roja y por qué se produce este fenómeno astronómico

El fenómeno de la Luna Roja ocurre durante un eclipse lunar total, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de forma precisa. En ese momento, el satélite natural atraviesa la sombra que proyecta la Tierra, conocida como umbra, y deja de recibir luz solar directa.

Según explica la NASA, el característico color rojo-anaranjado aparece porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol. Las longitudes de onda más cortas se dispersan, mientras que las más largas, asociadas a los tonos rojizos, se desvían y alcanzan la superficie lunar. Este proceso convierte al eclipse en uno de los eventos más atractivos de la astronomía, ya que no requiere protección visual para ser observado.

Cuándo ocurre el eclipse lunar total de marzo 2026

El calendario astronómico de 2026 señala que este será el primer eclipse lunar total del año y que no volverá a repetirse hasta dentro de dos años. El evento se desarrollará durante la noche del 2 al 3 de marzo, con su punto máximo en la madrugada del martes 3.

El instante más esperado será aquel en el que la Luna quede completamente dentro de la sombra de la Tierra, fase conocida como totalidad. Este tramo del eclipse tendrá una duración estimada de entre 80 y 82 minutos, un tiempo considerablemente extenso que lo convierte en uno de los eclipses lunares más largos del año.

Gracias a esta duración, habrá alrededor de una hora y cuarto para apreciar el cielo nocturno teñido de rojo, un detalle que incrementa el interés tanto de especialistas como de aficionados a la astronomía.

Cómo y desde dónde se podrá ver la Luna Roja en Argentina

En Argentina, el eclipse lunar total de marzo 2026 podrá observarse de manera completa desde casi todo el territorio nacional, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Al tratarse de un eclipse lunar, no será necesario ningún tipo de filtro ni equipo especial, aunque binoculares o telescopios pueden ayudar a apreciar mejor los matices del color y los detalles de la superficie lunar.

El eclipse lunar total de marzo de 2026: fecha, horarios clave y duración de la totalidad

Además de Argentina, países como Uruguay y Chile también contarán con una excelente visibilidad del fenómeno. Los horarios estimados para la región son los siguientes:

Inicio penumbral: 05:44

Máximo del eclipse: 08:34

Fin penumbral: 11:22

Estos horarios permiten seguir gran parte del evento durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, un detalle favorable para quienes deseen observar cada fase del eclipse.

Un evento imperdible para los aficionados a la astronomía

La Luna Roja de marzo 2026 se presenta como uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. Su duración, la amplia visibilidad en el Cono Sur y la posibilidad de observarla sin riesgos convierten a este eclipse en una oportunidad única para conectar con la astronomía y disfrutar de un espectáculo natural poco frecuente.

Más allá del impacto visual, este tipo de eventos refuerza el interés por los fenómenos celestes y recuerda la importancia de seguir el calendario astronómico para no perderse citas irrepetibles en el cielo nocturno.