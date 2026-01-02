A qué hora ver la primera luna llena del 2026: fecha, hora y qué ritual hacer

La primera Luna llena del 2026 llegará este primer fin de semana de enero y se podrá ver desde diferentes puntos de la Argentina. Se trata de un momento único para quienes disfrutan de ver el satélite natural completo, pero también es clave para las personas que creen en las energías y buscan atraer la abundancia en este año que recién comienza.

Esta es la fecha confirmada de la primera Luna llena del 2026

La Luna llena se podrá ver el sábado 3 de enero desde distintos puntos del país, siempre que el cielo se encuentre despejado. En concreto, el satélite comenzará a verse alrededor de las 20:55 hs y permanecerá visible durante toda la noche hasta las 6:46 de la mañana del domingo.

La luna llena se podrá ver en la noche del sábado 3 de enero de 2026 desde las 20.55 hs

En términos astronómicos, el fenómeno se considera una superluna, esto quiere decir, que el punto de la órbita lunar se encuentra más cerca de la Tierra por lo que el satélite se percibe más grande y brillante de lo habitual.

Luna llena: el mejor ritual para atraer la abundancia y buena suerte en 2026

Muchos creen que durante la Luna llena las energías se mueven y es un momento clave para manifestar buenos resultados. Entre las diferentes formas de intencionar, hay un ritual clave para atraer la buena suerte, la abundancia y otras cosas que deseen para este 2026. Esta opción ofrece la posibilidad de crear un amuleto para fortalecer la intención.

Lo que necesitás

Un cristal de amatista (o un cuarzo)

Una bolsa pequeña de tela

Un cuenco con romero y lavanda

Un papel con el dibujo de la runa alguiz

Existe un ritual para manifestar aquello que querés en tu vida y quedarte con un amuleto

Cómo hacer el ritual paso a paso