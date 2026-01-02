A qué hora ver la primera luna llena del 2026: fecha, hora y qué ritual hacer

La primera Luna llena del 2026 llegará este primer fin de semana de enero y se podrá ver desde diferentes puntos de la Argentina. Se trata de un momento único para quienes disfrutan de ver el satélite natural completo, pero también es clave para las personas que creen en las energías y buscan atraer la abundancia en este año que recién comienza.
Esta es la fecha confirmada de la primera Luna llena del 2026
La Luna llena se podrá ver el sábado 3 de enero desde distintos puntos del país, siempre que el cielo se encuentre despejado. En concreto, el satélite comenzará a verse alrededor de las 20:55 hs y permanecerá visible durante toda la noche hasta las 6:46 de la mañana del domingo.
En términos astronómicos, el fenómeno se considera una superluna, esto quiere decir, que el punto de la órbita lunar se encuentra más cerca de la Tierra por lo que el satélite se percibe más grande y brillante de lo habitual.
Luna llena: el mejor ritual para atraer la abundancia y buena suerte en 2026
Muchos creen que durante la Luna llena las energías se mueven y es un momento clave para manifestar buenos resultados. Entre las diferentes formas de intencionar, hay un ritual clave para atraer la buena suerte, la abundancia y otras cosas que deseen para este 2026. Esta opción ofrece la posibilidad de crear un amuleto para fortalecer la intención.
Lo que necesitás
- Un cristal de amatista (o un cuarzo)
- Una bolsa pequeña de tela
- Un cuenco con romero y lavanda
- Un papel con el dibujo de la runa alguiz
Existe un ritual para manifestar aquello que querés en tu vida y quedarte con un amuleto
Cómo hacer el ritual paso a paso
-
Concentrarse en lo que se desea atraer (ya sea salud, paz, equilibrio emocional, riqueza) mientras que se sostiene el cuarzo en las manos y se visualiza la luz curativa de la luna cargándolas con las nuevas intenciones.
-
Poner el cristal en un cuenco con las plantas para añadir las propiedades curativas de las hierbas al amuleto (la lavanda aporta tranquilidad y paz, y el romero purifica y sana).
-
Colocar la amatista, las hierbas y el dibujo de la runa en la bolsa de tela y cerrarla para sellar las intenciones.
-
Sostener el amuleto cerca del corazón y pedir que su energía bendiga el camino y aquello que has manifestado.
-
Dejar la bolsa toda la noche a la luz de la luna, puede ser en el lugar de meditación que hayas elegido. Al día siguiente recogerla y llevarla siempre con vos.
-
Al día siguiente, podés conectarte con la tierra (imaginá que desde los pies salen raíces que te conectan) y expresar gratitud por el nuevo camino, con nuevas energías, que manifestaste.