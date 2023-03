Horóscopo semanal del 6 de marzo al 12 de marzo: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 6 de marzo al 12 de marzo: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 6 de marzo al 12 de marzo de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en diversos sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Puede que te hayas sentido atrapado en un vínculo o un trabajo y con algunas limitaciones para conseguir tus metas y liberarte. Poco a poco, los astros se acomodarán a tu favor y gozarás de una enorme libertad. Sin embargo, no será tan fácil como creés: deberás tener muy claro hacia dónde querés ir. Si no estás seguro, se recomienda que no tomes decisiones impulsivas. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Tauro

Puede que necesites soltar a una persona. Esto no solamente aplica para las personas que tengan una relación u otro tipo de vínculo, sino también para aquellos que siguen aferrados a la posibilidad de que suceda algo con alguien del pasado. No esperes más, no pierdas tu tiempo ni gastes tus energías. Te vas a sentir mucho más aliviado/a cuando aceptes que esa persona no está en tu vida por algo. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Géminis

Es posible que esta semana tengas algún cruce con una persona de tu entorno por un malentendido. Sé especialmente cuidadoso a la hora de elegir tus palabras, tonos de voz y maneras en la que te dirigís a las personas, especialmente hacia figuras de autoridad. Podrías meterte en problemas. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Cáncer

Es hora de animarse a los cambios. No dejes que la rutina te hunda en la angustia, hay muchas cosas chiquitas que podés hacer para agregarle un nuevo condimento a tus días. Puede ser desde un cambio grande, como cambiar de trabajo o de país, hasta un cambio chiquito, como cambiar de look o cambiar los muebles de lugar. Estos pequeños detalles te motivarán a enfrentar la semana con otra energía. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Leo

No te arrepientas de nada de lo que hiciste. Todos tus aciertos y tus errores te llevaron a ser la persona que sos al día de hoy. Cuidado con pensar demasiado y encerrarte en tu mente, allá afuera hay un mundo lleno de aventuras por vivir. Intentá dejar de lado tu lado mental, soltá el control y entregate a lo que la vida te ponga enfrente. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Virgo

Es momento de que establezcas nuevas prioridades. Quizás, en el afán por tenerlo todo, perdiste de vista cuáles son las cosas que vos considerás más importantes en tu vida. ¿Es el trabajo, pasar tiempo en familia, salir de fiesta todos los fines de semana, trabajar en un nuevo proyecto? Una vez que tengas esto en claro, todo te resultará mucho más simple. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Libra

Hay algo que necesitás comunicarle a una persona de tu círculo íntimo. Puede ser una pareja, un amigo o un familiar. Es momento de que seas sincero con esa persona, le digas cómo te sentís y, en caso de querer terminar el vínculo, que lo plantees. No evites conversaciones incómodas, la incomodidad será aún mayor más adelante si seguís postergando el momento. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Escorpio

Si sos una persona muy sensible, es posible que tengas varios mecanismos de defensa para protegerte de posibles daños. Muchas veces esto solamente te lleva a aislarte, evitar vínculos profundos y ser incapaz de abrirte emocionalmente. Necesitás encontrar otra manera de protegerte, no dejes que tu sensibilidad te cree problemas para vincularte. La sensibilidad puede ser una herramienta muy poderosa si le sacás provecho. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Sagitario

No se puede tener todo. Muchas veces queremos llegar a un lugar nuevo pero no soltamos lo que tenemos en el presente. Tendrás que tomar una decisión, si seguir aferrándote a lo que tenés ahora o salir en busca de algo nuevo. Evalúa las ventajas y desventajas y aceptá que siempre que se quiere llegar a otro lugar, uno deja ir algo. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Capricornio

No subestimes tus emociones. Está bien mantener la mente en frío en algunas situaciones que requieren ser más resolutivo, pero ojo con reprimirte. Las emociones reprimidas hacen que uno explote en el momento menos conveniente. Buscá contención y cariño en tus seres queridos si necesitás ayuda o escribí todo lo que sientas en un diario. Color de la suerte: marrón.

Horóscopo semanal de Acuario

No busques ir siempre por el camino más difícil o raro. Esto no siempre te va a garantizar un buen puerto. Soltá esa falsa creencia de que necesariamente tenés que diferenciarte de los demás o tomar riesgos extremos. Simplificá, escuchá tu intuición y hacé lo que realmente quieras, no lo que sentís que deberías hacer o lo que los demás esperan de vos. Color de la suerte: turquesa.

Horóscopo semanal de Piscis

Puede que estés esperando un gesto muy específico de una persona, como una invitación, una demostración de afecto o de aprobación. No es recomendable que pongas tantas expectativas en otra persona, eso solo podría llevarte a desilusionarte. Mejor, analizá por qué necesitás tanto ese gesto y qué podés hacer para dártelo a vos mismo/a. Color de la suerte: negro.