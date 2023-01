Horóscopo semanal del 30 de enero al 5 de febrero: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 30 de enero al 5 de febrero: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 30 de enero al 5 de febrero de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Es posible que veas los resultados de todo el esfuerzo que hiciste durante meses, quizás en un desafío laboral, en un vínculo o en un proyecto personal. Tené paciencia, pronto verás los frutos de tu dedicación y verás cómo todo valió la pena. Colores de la suerte: verde, negro, rojo.

Horóscopo semanal de Tauro

Puede que durante los últimos días te hayas sentido ansioso, inquieto o preocupado por algo. Durante esta semana, te darás cuenta de que aquello que te daba vueltas en la cabeza era algo mucho más simple de lo que pensabas. Se recomienda que practiques alguna actividad física relajante, como yoga, para aliviar las tensiones y el estrés. Colores de la suerte: violeta, rosa, fucsia.

Horóscopo semanal de Géminis

Se acercan días ideales para salir, disfrutar de tu vida social, ir a fiestas y animarte a probar cosas nuevas. Quizás, estabas pensando hacer un viaje a solas, empezar un nuevo proyecto personal o cambiar de trabajo. No sueltes este impulso, confía en tus herramientas y animate a hacer eso que tanto estás pensando. Colores de la suerte: naranja, rosa claro, beige.

Horóscopo semanal de Cáncer

Puede que esta semana te enfrentes a una conversación un poco incómoda con algún ser querido. Tal vez sea el momento de sincerarte, abrirte y comunicar aquello que te venís guardando desde hace meses. Recordá que para tener relaciones sanas, es necesario tener conversaciones incómodas. Te sentirás mucho más aliviado. Colores de la suerte: amarillo, celeste, verde.

Horóscopo semanal de Leo

Puede que estés conociendo a una persona de tu interés romántico pero tengas miedo de volver a enamorarte o que muy pronto conozcas a alguien nuevo. Es normal sentir miedo, pero no te prives de nuevas emociones y experiencias por temor a salir lastimado. Pensá en todo lo que ganarás si te entregás a esta nueva oportunidad. Colores de la suerte: blanco, azul, bordó.

Horóscopo semanal de Virgo

Es probable que durante estos últimos días te hayas sentido malhumorado, irritable o fuera de tu eje. Es un buen momento para que analices qué fue lo que te descolocó y que trates de identificarlo para que no vuelva a invadirte esa sensación. Cuidado con cómo tratás a tus seres queridos, puede que estos días tengas algún conflicto si no medís tus tratos. Colores de la suerte: naranja, verde, negro.

Horóscopo semanal de Libra

Si tenés una pareja estable, puede que durante estas últimas semanas te hayas sentido desmotivado o con la sensación de que tu relación necesita un cambio. Quizás sea momento de sentarte a charlar honestamente con tu pareja, comunicarle lo que sentís y reevaluar qué tipo de vínculo quieren tener a partir de ahora. Color de la suerte: violeta, amarillo, azul.

Horóscopo semanal de Escorpio

Puede que estés intentando con todas tus fuerzas atraer un gran cambio a tu vida pero que no veas resultados. Esto puede ser por diferentes motivos, quizás, porque no podés solo y necesitás la ayuda de alguien más. No tengas miedo de pedir ayuda, todos necesitamos que nos den una mano de vez en cuando y eso no te hace menos fuerte o capaz. Colores de la suerte: celeste, gris, lila.

Horóscopo semanal de Sagitario

Esta semana, puede que vuelvas a contactarte con una persona muy importante de tu pasado, que te la cruces inesperadamente en algún lugar o que se te presente de alguna manera. Deberás evaluar si esta persona merece volver a entrar a tu vida y si te interesa darle una segunda oportunidad. Colores de la suerte: rojo, verde agua, fucsia.

Horóscopo semanal de Capricornio

Esta semana es ideal para que te sientes en la tranquilidad de tu habitación a hacer una lista sobre las cosas que deseás para este 2023 y aquellas que no querés repetir. En caso de que seas una persona muy inquieta, es aconsejable que pienses si querés seguir sosteniendo ese ritmo de vida, si es saludable o si solamente te está estresando. Colores de la suerte: amarillo, negro, naranja.

Horóscopo semanal de Acuario

Estos días son ideales para pasar tiempo con tus seres queridos, estar en contacto con la naturaleza y dejar de lado el celular y los demás dispositivos. Es muy importante que limites el uso que les das a las redes sociales, que te desconectes y que puedas encontrar instantes de paz y armonía. Colores de la suerte: marrón, verde, amarillo.

Horóscopo semanal de Piscis

Durante esta semana, se te presentará una nueva oportunidad que te conviene tomar. Quizás, alguien te ofrezca un nuevo puesto de trabajo, un viaje inesperado o un nuevo desafío laboral. No tengas miedo de tomarlo, te arrepentirás si no lo hacés. Tené seguridad en todas tus capacidades y aceptá lo que el destino tiene para vos. Colores de la suerte: gris, blanco, rojo.