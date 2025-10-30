Egipto espera que el nuevo museo junto a las pirámides acelere la reactivación del turismo

Egipto espera que la apertura del GEM aumente los ingresos por turismo, según los analistas

0 oct (Reuters) -Las autoridades egipcias confían en que la inauguración el sábado de un nuevo y enorme museo acelere la reactivación de un sector turístico lastrado durante más de una década por la agitación interna, una pandemia y los conflictos regionales.

Las autoridades creen que solo el Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés) podría atraer hasta 7 millones de visitantes adicionales al año tras su inauguración el sábado, contribuyendo a aumentar el número total de visitantes a unos 30 millones para 2030.

Con vistas a las pirámides de Guiza, el edificio de 500.000 metros cuadrados albergará decenas de miles de objetos, incluida la colección completa de los tesoros del niño-rey Tutankamón, muchos de ellos expuestos por primera vez.

El nuevo espacio incluye exposiciones inmersivas y dispositivos de realidad virtual, en contraste con los desordenados y anticuados expositores del antiguo Museo Egipcio, en el centro de El Cairo.

Egipto, que ha necesitado repetidos rescates para estabilizar su economía, utiliza las divisas que recauda del turismo para pagar importaciones cruciales como el combustible y el trigo.

ESPERANZAS EN EL TURISMO CULTURAL

El año pasado el país atrajo a 15,7 millones de visitantes que gastaron la cifra récord de 15.000 millones de dólares, según cifras oficiales. El turismo se había desplomado a un mínimo de 3.800 millones de dólares en 2015/16, víctima de la prolongada agitación política tras el levantamiento de Egipto en 2011.

Sin embargo, factores como el deterioro de las infraestructuras, la mala planificación y las restricciones de seguridad han frenado el potencial del sector turístico. Incluso con la reciente recuperación, Egipto está por detrás de su rival regional, Turquía, que declaró haber recibido más de 50 millones de visitantes internacionales el año pasado, lo que supuso un ingreso de más de 60.000 millones de dólares.

Ghada Abdelmoaty, profesora asociada del Instituto Superior de Turismo y Hostelería de Alejandría, afirma que los objetivos de visitantes son realistas.

"El museo alberga una enorme colección que antes estaba almacenada por falta de espacio", explicó.

Egipto, popular entre muchos viajeros por sus balnearios del mar Rojo, espera que la apertura del GEM atraiga también a una proporción cada vez mayor de turistas culturales.

Según los analistas, estos turistas suelen quedarse más tiempo y gastar más que los que vienen principalmente a las playas.

Las cifras oficiales no indican cuántos turistas vienen por motivos culturales, pero un estudio de 2021 sobre el posible impacto del GEM estimaba que representaban menos de una cuarta parte del total.

Abdelmoaty cifró el número de turistas culturales en solo el 10-15% de todos los viajeros internacionales.

Remon Naguib, director comercial de Orient Hospitality Group, dijo que su empresa estaba trabajando para integrar el nuevo museo en "programas conjuntos" diseñados para atraer a los visitantes a vivir ambas experiencias.

Los turistas podrían "venir a visitar el museo y luego pasar tres noches en un destino del mar Rojo, como Ain Sukhna, a solo una hora de El Cairo", explicó.

Con información de Reuters