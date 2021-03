La dura batalla del rating continúa perjudicando a El Trece y, esta vez, Telefé maniobró de una manera muy particular trayendo a la ex esposa de Adrián Suar, hombre histórico de El Trece a las cocinas del certamen que lleva a los famosos a ponerse a la altura de chefs profesionales. De todos modos, el reality apenas pasó los 14.5 puntos de rating durante la noche del jueves.

Cabe destacar que el programa convocó a Araceli para formar parte del certamen en esta edición y se negó. La icónica actriz de la década de los noventa visitó hace un tiempo el programa y la grabación de MasterChef Celebrity 2 y finalmente se vio esta noche.

La actriz se sumó al certamen no como participante, sino para acompañarlos en un desafío que los invitó a realizar un platillo con ingredientes exóticos que eligieron específicamente los jurados para desafiar a los participantes que no quieren llegar a la eliminación ya que el programa del jueves fue el repechaje para no participar en la gala de eliminación, mientras que el resto se peleará el fin de semana para no perder su lugar en la competencia.

Hacia el final de la noche, la actriz acompañó al jurado integrado por Donado De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en la degustación de los platos que presentaron CAE, Andrea Rincón, Flavia Palmiero, María O'Donnell, Fernando Carlos, Juanse, Daniela La Chepi para evitar la gala de eliminación.

Las menciones en Twitter sobre la llegada de Araceli González al programa

Los usuarios de la red social del pajarito no dejaron pasar la aparición de la actriz en el reality de consigna con enumerados comentarios sobre su tan conocida belleza.

La experiencia de Juanse con Dios

Otro de los momentos destacados de la noche del jueves implicó al líder de los Ratones Paranoicos y una curiosa experiencia. El cantante, reveló detalles sobre el día que vivió un episodio místico en el living de su casa.

El músico aprovechó para contar su particular mirada sobre la religión cuando el conductor Santiago Del Moro le consultó: "Sos una persona muy mística o creyente. ¿En qué lugar se manifestó Dios en tu vida?". "Fue hace mucho tiempo", indicó Juanse.

"¿Puede ser que fue en el living de tu casa sobre un mármol?", indagó Del Moro. "Si, yo lo recibí en esa imagen. Pero puede pasarte de cualquier manera. Lo que tiene de bueno es que te pones a pensar y decís que te estuvo por pasar muchas veces y que vos estabas distraido. Entonces no pudiste prestarle atención, pero cada uno tiene sus momentos", expresó el artista.