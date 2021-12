Familiar del ARA San Juan cruzó a Lombardi y puso nervioso a Bonelli: "No hay tiempo"

Luis Tagliapietra, quien además es abogado de familiares, le reprochó no conocer la causa por el espionaje.

El abogado y padre de un tripulante del submarino ARA San Juan, Luis Tagliapietra, cruzó al ex titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, a quien acusó de hablar de la causa por espionaje ilegal sin tener conocimiento de las pruebas. Nervioso, el conductor de Todo Noticias (TN) Marcelo Bonelli intentó evitar el diálogo, pero no pudo.

"La Cámara con dos carillas critica al juez, hay que leer la causa por supuesto que en principio lo repone, pero vamos a ver como sigue. Macri nunca espió, ni mandó a espiar a nadie", comenzó diciendo Hernán Lombardi desde el piso de TN. En comunicación a distancia, Tagliapietra pidió intervenir para desmentir al ex ministro de la alianza.

"Yo quiero hacerle dos preguntas al señor Lombardi con todo respeto", pidió Tagliapietra, pero en ese momento fue interrumpido por Bonelli quien visiblemente nervioso le dijo que tenían que cerrar el programa por falta de tiempo. Rápido, el abogado terminó con su desmentida: "Habla de una causa que no conoce, porque solo leyó el fallo y no conoce la prueba, porque el expediente reservado es mucho más abultado que el que se conoce. Le pido respeto por la Justicia", lo cruzó.

Luego desmintió que se trate de una persecución política. "Por más que ellos hablen muy fácil en términos políticos, a mí me hubiera encantado de verdad lo digo que el ex presidente Macri hubiera ejercido su defensa y nos hubiera convencido a nosotros que es inocente. Que hubiera mostrado las pruebas de que es inocente, de que no nos hizo nada", enfatizó.

El padre del tripulante Alejandro Tagliapietra luego cuestionó al ex presidente por haber utilizado un artilugio legal para conseguir tiempo antes antes de las elecciones. "Macri pidió ser relevado del deber de secreto de Estado. ¿Para qué si después se negó a declarar? Lo único que ganó fue tiempo por cuestiones electorales. Los que hacen política son ellos, no nosotros", dijo el familiar en referencia a que la indagatoria de Macri fue antes de las elecciones y con los artilugios legales del ex presidente se postergó para después de los comicios.

"Al juez de la causa no lo conozco, solo lo traté dos veces, pero realmente basado en la prueba, el fallo es impecable", enfatizó.

Tagliapietra: "No es una causa política, la mayoría de los familiares votaron a Macri"

Tagliapietra desmintió que haya una utilización política en la forma en que los familiares abordan la causa judicial y explicó los motivos. “De ninguna manera lo es, la mayoría de las víctimas son votantes de Macri y lo siguen siendo, jamás levantamos una bandera política. Para nosotros esto no es una cuestión política, están nuestros hijos de por medio y lo único que queremos es saber qué pasó con ellos, a cuatro años de la desaparición todavía no sabemos por qué se hundió”, justificó. Según dijo, “la prueba que hay en el expediente es contundente y abrumadora”, y tras ello, lanzó: “Sufrimos y padecimos espionaje”.

“O teníamos intervenidos los teléfonos o uno de los infiltrados que hemos denunciado le trascribía exactamente qué decíamos”, dijo y agregó que “no hay duda de la ilegalidad de las actividades de espionaje”, y al referirse al exjefe de Estado subrayó: “Es muy difícil pero ojalá, lo digo de corazón, pueda demostrar que no tenía conocimiento y no lo ordenó”.

“Nosotros ya pedimos, en su momento, la detención cuando claramente entró en rebeldía por no acatar el llamado a indagatoria”, señaló y volvió a insistir: “Si aplicamos el criterio de igualdad ante la ley, es lo que le correspondería. Esperamos que vuelva al país, se ponga a disposición de la Justicia y que, a partir de ahí, nos demuestre su inocencia”.