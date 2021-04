Luego de que Marcelo Longobardi pidiera la instalación de una dictadura en la Argentina, y pese a que el conductor remarcara que se equivocó a la hora de expresarse, Antonio Laje salió a defenderlo al aire de América TV. Tras sus dichos, diferentes usuarios de las redes sociales lo destruyeron.

Empeñado en querer justificar las declaraciones de Longobardi, Laje realizó un extenso análisis de los dichos de su colega, aunque antes indicó: "Le hacen una denuncia a Marcelo Longobardi por antidemocrático. Esta es la denuncia, yo suscribo al 100% con Longobardi". Aun así, su compañero Ramón Indart se opuso: "Yo no".

"Yo suscribo, está llamando la atención. Está diciendo que, si la política no cambia y no empieza a resolverla situación, a dar más igualdad y no empieza a bajar los decibeles, va a venir un mesiánico. Eso es lo que dice. En ningún momento está hablando como quiere hacer pretender estar señora diputada Victoria Montenegro", agregó Laje, que se mostró indignado con la denuncia que le hicieron al periodista.

Con insistencia, y tras haber repasado el audio con el testimonio del periodista de Radio Mitre, Laje expresó: "Está diciendo: después no se quejen si viene una persona mesiánica porque la política tiene que dar respuestas a los problemas básicos que no les está dando. Lo que hace Marcelo es alertar. No está diciendo que con la democracia no sirve. Dice que dentro del sistema democrático, te aparece un Bolsonaro, por ejemplo. Te aparece un mesiánico. La descripción de lo que está pasando en la Argentina es perfecta. La pobreza es estrafalaria. Para mí, se está cuestionando el resultado de la política dentro de esta democracia. Vos mañana tenés elecciones y te aparece un Maduro (NdeR: Presidente de Venezuela)".

Finalmente, su compañero Indart le marcó la cancha y manifestó: "No sé si está alertando porque después propone. Ahí es cuando propone lo de 'formatear la Argentina de un modo más autoritario". Y una vez más, Laje comentó: "El 'vamos a tener que formatear' se refiere a que va a venir un líder mesiánico que puede llegar a ser un Nicolás Maduro"

Las repercusiones en las redes sociales tras la insólia defensa de Antonio Laje a Marcelo Longobardi