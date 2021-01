Desde hace varios años, Antonio Laje se consolidó como uno de los periodistas más importantes de América TV y, a la vez, como uno de los conductores más polémicos de la televisión nacional. Estas condiciones lo llevan a estar con frecuencia en el centro del escándalo. Esta vez lanzó una fake news que fue desmentida.

Así sucedió en las últimas horas, cuando dio información sobre Cristóbal López que rápidamente fue desarmada por el mismo empresario en las redes sociales, más específicamente en Twitter, donde se generó un ataque masivo contra el conductor de Buenos días, América Sucede que tras el descargo, los usuarios no se quedaron callados y apuntaron sin piedad.

"Hola @lajeantonio dijiste hoy que somos dueños de Autonomy y representantes de Bombardier: es falso, solo fuimos clientes de ambas empresas. Pedile a quienes te pasaron la información que la chequeen antes porque ponen en duda tu prestigio como periodista ante la opinión pública", lanzó López, apuntando directamente contra Antonio Laje.

Los comentarios contra el periodista no se hicieron esperar: "No es la primera vez que @lajeantonio no chequea la información varias veces se le ha visto la hilacha. ¿Se disculpará? No lo creo", "No es necesariamente ‘mala leche’ el tipo vive en un frasco, un desastre como periodista, se supone informe o al menos consulte y cheque info. Lamentable los ‘periodistas’ leyendo al aire lo que les «cae» en los celulares sin despegar la vista de la pantallita del fono", "Prestigio, Dignidad, Verdad y otras buenas virtudes, son una carencia en el periodista Laje, puede que se las hayan enseñado sus mayores, pero las perdió o fueron tapadas por los sobres", lanzaron.

Cristóbal López desafió a Macri a un debate en los medios

El dueño del grupo Indalo Cristóbal López desafió al ex presidente Mauricio Macri a un debate en los medios de comunicación para discutir el ataque al grupo de medios que preside y la causa por Oil Combustibles.

"No es chicana Mauricio Macri es una invitación. Para que veas que es en serio podemos discutirlo en cualquier programa que elijas de @radiomitre, de @eltreceoficial, en @PPT_oficial, donde quieras. Elegí la fecha y el lugar en el que te sientas más cómodo", lo desafió López.

El empresario se molestó por una entrevista que dio Macri donde dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y el propio Cristóbal López están luchando para "lograr la impunidad de las cosas que hicieron o hacen".