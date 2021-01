El conductor Antonio Laje exigió al Gobierno que ponga un toque de queda para evitar los conglomerados de personas en playas y lugares vacacionales que fomenten el contagio del coronavirus y recibió un violento ataque troll en las redes.

El periodista hizo fuerte hincapié sobre los videos que se viralizaron en los últimos días donde se puede ver algunas playas atestadas de gente, sin distanciamiento social ni medidas de prevención. En ese sentido, apuntó contra los más jóvenes y señaló que "se perdió toda conciencia, es como que dieron de baja el coronavirus".

El presentador de Buenos Días América remarcó que "es muy difícil manejar esto" y reclamó la intervención del Estado, pese a que en otras oportunidades había apuntado contra la cuarentena y las medidas de lucha contra el COVID-19. "Necesitamos que el Estado tome medidas que ayuden a controlar esto", sostuvo.

Minutos más tarde, también resaltó: "Es muy impactante lo que pasa entre los más jóvenes, vos hablás con ellos y es como si hubiera desaparecido el riesgo. No sé qué click hicieron, me imagino que es el hartazgo. Entre la vacuna, que si sos más joven no te impacta tanto, es como que para ellos desapareció el riesgo"

Cada vez más indignado con la situación, Laje no tardó en hacer una exigencia concreta al Gobierno para que establezca un toque de queda, una medida que se rumoreó en los últimos días. "O el Gobierno empieza a tomar alguna medida que ayude a controlar esta situación. Obviamente que los padres tenemos... ahora, cuando tenés chicos de 22, 23, 25 años. que ya son adultos, vos necesitás que el Estado ponga medidas que ayuden a controlar. No por algo en muchos países del mundo ponen toque de queda", afirmó.

Y reclamó: "El toque de queda que pone Italia, que pone Estados Unidos en algunos estados, que pone Chile, España, Francia, Inglaterra, son medidas para controlar una situación. Eso está faltando, es esa famosa historia de que tienen miedo que se los compare con gobiernos militares. Es tan nefasto".

El periodista insistió en que la situación de los balnearios "es un descontrol" y que no se podrá mantener en las próximas semanas. "Aparte toda esta zona no tiene la estructura sanitaria para contenerlo", advirtió.

El pedido de Laje fue bien visto por parte de la sociedad, sin embargo, también aparecieron los férreos opositores como el liberal Carlos Maslatón, quien lideró un ataque troll contra el conductor. "Laje escriba de la dictadura maoísta. Es uno de los periodistas que trabaja arreglado con el gobierno para sembrar el pánico asustando a la población tomando como ejemplo a los jóvenes de la playa de Pinamar, a pesar de que no pasa y no pasará nada con el coronavirus", apuntó Maslatón en su Twitter.

Ese mensaje desencadenó una serie de respuestas agresivas contra el conductor de Buenos Días América, que tan sólo había exigido responsabilidad ante la pandemia. "No se sorprendan de Laje pidiendo toque de queda. América tomó la decisión de ser un medio militante kirchnerista, y lo ejecuta a la perfección. Las salidas de voces disidentes, como Feinmann o Viale Jr no son nada casuales. Y cada día será peor. Devolverán el favor de EDENOR", apuntaron desde una cuenta, sin ningún tipo de prueba.

Al tiempo que la usuaria @bedesabril21, disparó: "EL BOLUDO PREGUNTANDO SI ALGUIN VIO UN BARBIJO EL LA PLAYA. Huy ya no da para más tu programa Laje. Lo que te pagan vale más que decir la verdad. Ya no se te puede creer nada".