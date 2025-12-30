Peinados para Año Nuevo: 3 ideas para empezar el año renovada.

Hay tres peinados muy sencillos y aptos para principiantes que podés hacerte este Año Nuevo 2026. Pensar cómo peinarse puede ser difícil para algunas personas, especialmente si no solés practicar muy seguido.

No hace falta que te hagas un peinado muy complejo: con clips, un peine y/o cepillo y fijador, podés hacer mucho más de lo que pensás. Valentina Reyes, creadora de contenido de moda, compartió sus tres peinados más fáciles de hacer en casa para este Año Nuevo.

Se aconseja de que además de leer el paso a paso, mires el video para comprender mejor cómo hacerlo. Estos peinados son aptos para todos los gustos: desde medio recogidos hasta recogidos completos. No te preocupes si tenés frizz, ya que la idea es dominarlo con el cepillo y el fijador.

3 peinados fáciles para hacerte en Año Nuevo

1. Medio recogido con torzadas

Dividir el cabello ligeramente hacia un lado con un peine para hacerte la raya al costado. Dividir un mechón en diagonal, a la altura de las orejas, y aplicar fijador en ese mechón. Estirar para atrás con la ayuda de un peine y hacer una torzada, enrollando el pelo hacia adentro. Sujetar atrás con clips invisibles.

Hacer lo mismo con el otro lado. Aplicar fijador en toda la parte delantera para controlar los pelitos del frizz de adelante. Peinar el resto de los mechones que quedaron sueltos.

2. Media colita con flequillo al costado

Dividir el flequillo hacia un lado con la ayuda del peine. Sostenerlo con un broche o gomita para trabajarlo después. Hacer un medio recogido ayudándote con cepillo y fijador. Hacer una media colita bien tirante y aplanar los pelitos cortos con fijador.

Peinar el flequillo hacia un lado bien estirado y ponerlo detrás de la oreja con clips. Aplicar fijador para perfeccionar el frizz. Esconder el mechón que sobre detrás del clip y peinar el resto del pelo.

3. Messy bun (rodete desprolijo)

Dividir el pelo a la mitad con una raya al medio. Hacer una colita alta bien tirante, asegurándote de que el pelo se mantenga con la raya al medio. Ayudate con cepillo y fijador. Amarrar bien apretado y desenredar el pelo con el cepillo.

Aplicar protector térmico en la colita y, con la ayuda de una planchita, hacer ondas suaves en el pelo. Agarrar la colita y subirla para hacer un rodete desprolijo y casual. Con los mechones de las puntas que caigan del rodete, acomodar con ganchitos a tu gusto. Aplicar fijador.