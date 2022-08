Una extraña enfermedad está matando a perros: "No los saquen a pasear"

Estados Unidos está en alerta por una misteriosa enfermedad que está matando a perros: todo lo que se sabe hasta el momento.

Una enfermedad muy extraña está matando a perros en Estados Unidos y se encendieron todas las alarmas. Mientras los investigadores estudian el origen de este sorprendente fenómeno, las autoridades aconsejaron a la población evitar sacar a sus mascotas a la calle.

La enfermedad se propagó en el norte de Michigan y ya más de 30 perros perdieron su vida luego de contraerla. Según los expertos, se trataría de un virus muy similar al parvovirus, una enfermedad viral canina muy común que afecta al sistema gastrointestinal.

Se trata de un tipo de gastroenteritis que afecta a los perros y que se contagia por contacto directo, a través de heces y de ambientes contaminados. Uno de los primeros perros infectados presentó vómitos y diarrea, y al ser analizado por los expertos, se dieron cuenta de que no era parvovirus. Desde entonces, cada vez más dueños más llevaron a sus mascotas al veterinario por la misma sintomatología.

Lo extraño de esta situación es que parecería que estos perros no tuvieron contacto entre sí. "Da miedo. Hay muchas cosas que podrían ser", comentó Melissa FitzGerald, directora del departamento de control de animales del condado de Otsego. Si bien la gran mayoría falleció, algunos sobrevivieron ya que habían sido vacunados de cachorros contra otros virus similares. Es por esto que los expertos enfatizaron la importancia de vacunar a los perros contra el parvovirus. Como todavía no se sacaron conclusiones sobre esta enfermedad, el director de control de animales de Michigan aconsejó tomar medidas de prevención estrictas. "Mantengan a sus perros en casa, no los lleven a parques para perros, no los saquen a pasear”, advirtió.

Qué es el parvovirus: síntomas y tratamiento

El parvovirus es una enfermedad que afecta a los perros y que fue identificada por primera vez en 1970. Se transmite de perro a perro a través de heces y vómito, por lo cual es muy frecuente su contagio en parques, plazas o lugares al aire libre.

Afortunadamente, existe una vacuna contra el parvovirus y generalmente se les da a los perros entre su sexta y octava semana de vida. Esta dosis deberá volver a repetirse las veces que el veterinario considere necesarias hasta que el cachorro cumpla 4 meses. Pasados los 6 meses, su sistema inmunológico ya debería estar lo suficientemente fuerte.

Síntomas del parvovirus

Vómitos

Diarrea

Pérdida de peso

Falta de apetito

Insuficiencia cardíaca

Insuficiencia respiratoria

Tratamiento del parvovirus