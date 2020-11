Luis Novaresio invitó al empresario Antonio Aracre, CEO de Syngenta Latinoamérica Sur, para debatir sobre el impuesto a las grandes fortunas, aprobado en la Cámara de Diputados durante la madrugada de este miércoles. Sin embargo, el momento no salió como esperaba el conductor de Animales Sueltos y su invitado lo dejó mal parado.

"¿Desde el mundo empresario, es tirar veneno en la economía?", preguntó Novaresio a Aracre, y la respuesta lo sorprendió: "Honestamente no, porque pienso que el Gobierno hizo mucha separación entre lo que son las personas y las empresas. Este impuesto grava a las personas ricas y no a las empresas que generan mucho dinero. En ese sentido, la actividad económica está preservada".

Además, el empresario bancó al ministro de Economía, Martín Guzmán, y argumentó que "está haciendo un esfuerzo muy importante para tratar de mandar señales favorables al mercado", aunque también aclaró que lo ve "solo en esa patriada".

"Creo que todos tenemos la obligación de acompañar en algún punto, sentarnos en una mesa, acordar puntos. No podemos salir de esta si no nos sentamos a dialogar y buscar acuerdos", expresó.

Por otra parte, se refirió a las distintas variantes que tiene el impuesto para despejar el camino de las fake news en el programa: "Si alguien tiene que pagar pero, invierte esa suma de dinero en una pyme, en una nueva cosechadora, en un emprendimiento inmobiliario, entonces ese impuesto queda sin efecto".

"Estas en un gobierno peronista, generando producción, no estas castigando la economía, estas generando inversión y, a la vez, para el que no está interesado tendrá que pagar un impuesto pero tiene alternativas", sintetizó.

Javier Calvo, uno de los protagonistas que tiene la mesa de Animales Sueltos, le consultó por "el chat Nuestra Voz": un grupo de empresarios macristas que se creo porque no se sentían representados por otras cámaras empresariales a la hora de apoyar al expresidente. "Ahora resurgió para oponerse al impuesto a la riqueza y harán un comunicado", deslizó Calvo.

"Me cansa lo del off, veo pocos colegas míos en on. No hay que esconderse detrás de un chat para decir que estas en contra del impuesto a la riqueza o a favor de esto o aquello. Hay que hablar, los empresarios debemos comprometernos con la realidad, somos dirigentes importantes en la sociedad por el rol que ocupamos", disparó Aracre.

La Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas

La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas para aquellos patrimonios que sean superiores a los 200 millones de pesos. El proyecto impulsado por el Frente de Todos tuvo 133 votos a favor contra 115, 19 correspondientes a otras bancadas entre ellos dos radicales: los jujeños Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti. En la votación hubo dos abstenciones, ambas de la Izquierda.

El debate en la Cámara de Diputados se prolongó durante 13 horas, luego de haber comenzado a las 14:30 del día martes. El proyecto de ley ya enviado al Senado, busca recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para ser utilizado con fines sociales y sanitarios, vinculados con la pandemia de coronavirus.