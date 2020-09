Luis Novaresio se comunicó con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, por el caso Juan Ameri, el legislador que fue suspendido tras protagonizar una escena bochornosa en pleno debate. Sin embargo, las respuestas de referente del Frente de Todos desarmaron al conductor de Animales Sueltos, quien terminó por elogiarlo por la resolución.

"Lo de hoy va a ser ejemplificador porque en estos siete meses vimos a quienes ponían un cartón y hacían como que estaban presentes. Vimos a quienes tomaban whisky mientras estaban en sesión. Vimos a alguno que se estaba cambiando mientras exponía el ministro de Economía. Vimos a uno que estaba jugando a los jueguitos en el celular, o a alguno tapándose", enumeró Massa, ante la afirmación de Novaresio. Todos los casos fueron reales y sucedieron en estos meses de legislación remota.

Y continuó: "Creo que lo de hoy va a ser ejemplificador para que entiendan, primero, que el sistema remoto vino para quedarse, que es una realidad del mundo moderno, y que todos vuelvan a reenfocarse estén dentro del recinto o de manera remota. Y segundo para recuperar el respeto entre todos, porque yo hice cumplir el reglamento con un diputado de nuestra propia fuerza política. Y tercero, creo que va a servir para que de alguna manera todos entendamos que la gente nos paga el sueldo y que tenemos que contraernos al trabajo para darles respuesta a los argentinos".

Finalmente, el conductor macrista admitió satisfactoria resolución de presidente de la Cámara baja: "Quiero decir que me pareció una decisión legal, atinada, y con algo que muchas veces la política no nos da, que es proximidad en el tiempo". Aun así, no pudo evitar una pregunta de mal gusto e inquirió en cómo hubiera reaccionado Massa en el lugar de Ameri. La definió como "la pregunta venenosa" y lanzó: "¿Si hubieras estado vos en una situación semejante, renunciarías?"

Sin dudar, y dejando sin espacio para dudas, Massa le contestó categórico: "Primero difícil que pase porque Malena es bastante pudorosa para estar frente a una cámara, además nuestra intimidad es sagrada".

Novaresio, indignado por el espionaje a los familiares del ARA San Juan

Luis Novaresio abrió la mesa de Animales Sueltos a uno de los temas de la fecha como lo fue el informe que prueba el espionaje que realizó el gobierno de Mauricio Macri a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El documento causó el repudio de todos en el programa.

"La impunidad que tenés que tener para espiar a las víctimas", se indignó Javier Calvo, una actitud que el propio conductor del programa adoptó y hasta amplió: "La impunidad y la insensibilidad, porque uno puede entender que la protección del presidente te obliga por si hay un desborde físico. ¿Alguien suponía que los familiares del ARA San Juan querían hacer otra cosa que saber que había pasado con el submarino? Es tremendo".